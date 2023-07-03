中職／若台鋼pass林子偉一定拿？悍將領隊：理論上是

大聯盟級野手林子偉今天確定投入中職選秀，若台鋼雄鷹隊決定「pass」，握有榜眼籤的富邦悍將隊是否一定出手？領隊林華韋回應：「理論上是這樣」。

具備5年大聯盟資歷的林子偉，為本屆選秀最受矚目的選手，人氣、實力俱佳，被視為狀元呼聲最高，但若雄鷹評估自身銀彈不足，林子偉不無落入悍將手中的可能性。

是否對林子偉有興趣？林華韋說：「不是我們想不想，是大家都想選。他的過往經歷無話可說，有大聯盟實績，守備位置內、外野都可以，打擊又好，又有經驗。」

若雄鷹未選是否一定出手，林華韋說：「理論上是這樣，我們是第二順位，他們沒有選，我們當然就有很好的機會。」他也指出，「價碼是另外的問題，這方面還沒和公司談，子偉確實非常優秀、即戰力的選手，該給人家的事應該要給 就是看怎樣合理。」

林子偉可內、可外，對各處都是「洞」的悍將戰力很有幫助，今年游擊不穩之外，外野也漏洞百出。至今天賽前，悍將外野手打擊率0.225、上壘率0.302、長打率0.330，全數都是5隊最差，隊內最能打的外野手是從二壘移防出去的王正棠，擔任外野手出賽時47打數敲出15支安打、打擊率3成19。

對於今年選秀策略，林華韋指出，球隊態度慎重，開會看了好幾次，球探部也搜集了很多資訊，「球隊內部的需求很清楚，投手、野手都很重要，也要看看報名選手的能力。」

林華韋也提到其他高中「大物」如王念好、林佳緯都受到很多關注，以及3名旅外投手，他指出王志庭的球質好，但似乎手還有健康問題，林暉盛、張景淯都是條件很好的選手。