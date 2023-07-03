快訊

重量級配息來了！0050、0056兩檔18日除息 單期殖利率出爐

被控性騷！陳建州遭爆1動作反擊 大牙：我會勇敢面對這一切

東京新橋大樓起火！碎玻璃四散、傳出爆炸聲 釀4人受傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／若台鋼pass林子偉一定拿？悍將領隊：理論上是

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
林子偉成為選秀大熱門。圖／中華職業棒球大聯盟提供
林子偉成為選秀大熱門。圖／中華職業棒球大聯盟提供

大聯盟級野手林子偉今天確定投入中職選秀，若台鋼雄鷹隊決定「pass」，握有榜眼籤的富邦悍將隊是否一定出手？領隊林華韋回應：「理論上是這樣」。

具備5年大聯盟資歷的林子偉，為本屆選秀最受矚目的選手，人氣、實力俱佳，被視為狀元呼聲最高，但若雄鷹評估自身銀彈不足，林子偉不無落入悍將手中的可能性。

是否對林子偉有興趣？林華韋說：「不是我們想不想，是大家都想選。他的過往經歷無話可說，有大聯盟實績，守備位置內、外野都可以，打擊又好，又有經驗。」

若雄鷹未選是否一定出手，林華韋說：「理論上是這樣，我們是第二順位，他們沒有選，我們當然就有很好的機會。」他也指出，「價碼是另外的問題，這方面還沒和公司談，子偉確實非常優秀、即戰力的選手，該給人家的事應該要給 就是看怎樣合理。」

林子偉可內、可外，對各處都是「洞」的悍將戰力很有幫助，今年游擊不穩之外，外野也漏洞百出。至今天賽前，悍將外野手打擊率0.225、上壘率0.302、長打率0.330，全數都是5隊最差，隊內最能打的外野手是從二壘移防出去的王正棠，擔任外野手出賽時47打數敲出15支安打、打擊率3成19。

對於今年選秀策略，林華韋指出，球隊態度慎重，開會看了好幾次，球探部也搜集了很多資訊，「球隊內部的需求很清楚，投手、野手都很重要，也要看看報名選手的能力。」

林華韋也提到其他高中「大物」如王念好、林佳緯都受到很多關注，以及3名旅外投手，他指出王志庭的球質好，但似乎手還有健康問題，林暉盛、張景淯都是條件很好的選手。

林子偉 林華韋 選秀

延伸閱讀

中職／選秀最後一波8人完成報名 聯盟證實林子偉、林暉盛入列

中職／林子偉獨聯第6轟出爐 投入選秀原因待親自分享

中職／原先考慮旅外 林佳緯攻守俱佳成選秀首輪熱門人選

中職／上半季封關戰 悍將近13個半季6度墊底早已是定局

相關新聞

MLB／全聯盟唯一30轟打者 大谷翔平有機會衝破60大關

大谷翔平今天再度開轟，對響尾蛇隊之戰8局下敲出陽春砲，本季第31轟出爐，幫助天使5：2獲勝；大聯盟迎接12日開打的明星賽...

MLB／第31轟！大谷距個人明星賽前最多轟 只差2發不是不可能

剛確定同時以投手身分入選全明星賽，大谷翔平就出現「禮砲」，今天在面對響尾蛇之戰8局下敲出陽春砲，本季第31轟，助陣天使以...

MLB／道奇衰運纏身 被皇家打爆克蕭還可能進傷兵名單

去年狂掃111勝的道奇本季走得並不順遂，投手戰力的不足是最大原因。今天以9:1大比分落敗給聯盟倒數第二的皇家後，也確定輸掉了這個系列賽。除此之外，上週「書僮」克蕭（Clayton Kershaw）先發

MLB／大都會球迷從3.6公尺看台摔傷 鼻子噴血竟回球場觀戰

大都會隊今天在紐約主場對巨人隊進行3連戰最後一戰，比賽進行到5局下，一名球迷突然從外野看台摔落，造成比賽中斷，最誇張是他...

MLB／防禦率快10藤浪晉太郎仍超強運 勝投比去年塞揚多

藤浪晉太郎昨日在對白襪隊的比賽中後援登板，主投一局無失分並飆出2K。靠著隊友在十局下打進超前分，幸運收下勝投，同時也是本季第四勝。本季防禦率逼近10的藤浪旅美第一年表現稱不上理想，四勝卻位居球隊勝投王

中職／若台鋼pass林子偉一定拿？悍將領隊：理論上是

大聯盟級野手林子偉今天確定投入中職選秀，若台鋼雄鷹隊決定「pass」，握有榜眼籤的富邦悍將隊是否一定出手？領隊林華韋回應...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦