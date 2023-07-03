MiLB／鄧愷威3A先發首勝 潘文輝飆156公里救援成功

旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威今天在小聯盟3A出賽，先發投5局飆出7次三振、無失分，拿下個人3A首勝；費城人隊1A投手潘文輝後援登板，飆速156公里拿下救援成功。

效力美國職棒舊金山巨人隊投手鄧愷威今天在小聯盟3A出賽，對亞利桑那響尾蛇隊3A先發，1局上就被首名打者敲出二壘打、再暴投讓跑者上到三壘，但及時回穩、力守不失分。

鄧愷威2局上也一度讓對手攻占滿壘，但適時投出三振、化解失分危機，3局過後回穩，3、4局讓打者6上6下，5局被敲出1支安打、但沒讓對手延續攻勢。

鄧愷威今天總計用85球投5局，被敲出3支安打，投出7次三振、1次保送，無失分，球隊終場以3比2拿勝，鄧愷威拿下小聯盟3A首勝。

費城人隊小聯盟1A今天與匹茲堡海盜隊1A交手，兩隊7局打完費城人隊0比4落後，費城人隊8局上攻下8分大局、翻轉戰局，但8局下投手有狀況，先被敲出2分砲，接著再投出四壞保送，費城人隊換上潘文輝接手後援。

潘文輝登板連飆2K，再讓打者敲出三壘方向滾地球、凍結對手攻勢，費城人隊9局上再添1分，潘文輝9局下續投，雖有被敲出1支安打，但沒有失分，替球隊守住勝利。

潘文輝今天總計用24球投2局，被敲出1支安打，投出3次三振、無失分，最快球速約156公里，球隊終場以9比6拿勝，潘文輝拿下本季第4次救援成功，賽後防禦率2.13。