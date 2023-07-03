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MLB／史泰德奪本季第10勝 勇士近17戰16勝暫居大聯盟第1

聯合新聞網／ 綜合報導
史泰德6.2局好投奪本季第10勝。 法新社
史泰德6.2局好投奪本季第10勝。 法新社

勇士今天在三振王史泰德（Spencer Strider）6.2局9K失2分好投帶領下，以6：3擊敗馬林魚，完成系列賽橫掃。史泰德拿到本季第10勝，勇士則拿下近17戰第16勝，本季勝率暫居大聯盟第1。

史泰德2局上遭遇亂流，單局被敲3安打，失掉2分，勇士隊阿西亞（Orlando Arcia）下半局立刻敲出陽春砲回應。

5局下勇士隊哈里斯（Michael Harris II）敲安上壘，隨後靠著盜壘和捕手暴傳衝上三壘，接著馬林魚先發投手阿坎塔拉（Sandy Alcantara）又投出暴投，勇士追平比分。本局攻勢還沒結束，亞古納（Ronald Acuna Jr.）先選到保送，下一棒阿比斯（Ozzie Albies）轟出兩分砲。

馬林魚雖在7局上靠著阿拉斯（Luis Arraez）安打追回1分，但8局下勇士隊達諾德（Travis d'Arnaud）再補上一支兩分砲，終場以6：3收下勝利。

史泰德本場比賽總計主投6.2局被敲6支安打，失掉3分有2分自責，送出9次三振、1次保送，賽後防禦率為3.66。史泰德收下本季取得10勝，並列大聯盟第2，勇士三連戰狂攻29分，讓史泰德大讚打線，「我們的進攻火力令人難以置信，就像今天雖然落後，但我知道如果能長時間維持比分，我們就能渡過難關。」

勇士

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