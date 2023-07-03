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MLB／全聯盟唯一30轟打者 大谷翔平有機會衝破60大關

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平今天再度開轟，對響尾蛇隊之戰8局下敲出陽春砲，本季第31轟出爐。如果按照這種進度，季末上看58轟，甚至有機會突破60大關。 美聯社
大谷翔平今天再度開轟，對響尾蛇隊之戰8局下敲出陽春砲，本季第31轟出爐。如果按照這種進度，季末上看58轟，甚至有機會突破60大關。 美聯社

大谷翔平今天再度開轟，對響尾蛇隊之戰8局下敲出陽春砲，本季第31轟出爐，幫助天使5：2獲勝；大聯盟迎接12日開打的明星賽，前半季賽事即將結束，目前唯一30轟以上的打者只有大谷，如果按照這種進度，季末上看58轟，甚至有機會突破60大關。

天使本季已經打了86場比賽，戰績45勝41敗在美聯西區排名第3，落後榜首遊騎兵隊6場勝差，美聯外卡暫居第5；天使從明天起連打5場客場比賽，分別對教士隊3連戰、道奇隊2連戰，就要結束前半季賽事。

大聯盟已有11名打者達到20轟以上，勇士隊一壘手歐森（Matt Olson）28轟排名第2，也是國聯榜首，有機會在明星賽前達到30轟。

大谷本季以打者身分打了84場，出賽數是天使球員最多，不但31轟、68分打點都是大聯盟最猛，安打99支、打擊率3成06也在美聯分別排名第3、第4，所有重要數據都是天使球員最強。

天使本季還有76場比賽，大谷只差15轟就可追平前年產量、個人單季最多46轟紀錄，目前美聯雙冠王地位暫時不動，尤其全壘打領先排名第2的白襪隊羅伯特（Luis Robert Jr.）7支，短期內毫無被取代的可能性。

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）去年62轟、131分打點，奪下美聯雙冠王，也改寫美聯單季最多轟紀錄；他今年砲火還是很凶，6月4日對道奇隊之戰轟出陽春砲，本季19轟出爐，不料同一場比賽在右外野全壘打牆前接球，因力道太強撞開球場護網、摔進牛棚，這一摔也讓他受傷休兵至今，全壘打數被迫停頓，目前在美聯排名第5。

天使 明星賽 大聯盟 大谷翔平

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