MLB／「鈔」能力+養成給力 遊騎兵成美聯明星賽最大贏家

遊騎兵絕對是今年大聯盟一大驚奇之一，去年勝率僅.420的他們本季至今拿下50勝34敗，力壓去年世界大賽冠軍太空人，坐穩美聯西區龍頭。挾著美聯最兇悍的打線，在今天明星賽名單公布後遊騎兵也成為美聯最大贏家，不只有4個人入選先發，總計6人入選明星賽也是美聯之最。

遊騎兵從去年開始就積極在自由市場上進行補強，用「鈔」能力實質改善球隊陣容缺陷。繼去年一口氣網羅兩大內野中線席格（Corey Seager）和塞米恩（Marcus Semien），今年則改以投手為補強目標，補進了塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）及伊瓦迪（Nathan Eovaldi），這幾份投資也都反映在了戰績上。

雖然狄葛隆賽季中就退出戰線，後續甚至傳出要動TJ手術整季報銷，但遊騎兵依舊穩紮穩打，沒讓太空人趁勢超前。輪值能撐住靠的便是伊瓦迪重拾王牌身手，本季10勝3敗、2.64防禦率都在美聯名列前茅，更吃下聯盟最多的112.1局，對於遊騎兵稍顯貧弱的牛棚可說是十分重要。

此外，去年補進的打線兩大奧援更是展現出無愧於大約的身手，攜手入選明星賽先發，塞米恩從票選初期就穩定領先；而席格靠著傷癒復出後的可怕火力，強勢超車法蘭柯（Wander Franco）、比切特（Bo Bichette）等人成為先發游擊手。

不只如此，從自家養成破繭而出的賈西亞（Adolis Garcia）、海姆（Jonah Heim）、容恩（Josh Jung）等人不僅成為打線的中流砥柱，也同樣參與了仲夏夜盛會，如果先發的賈吉（Aaron Judge）無法出賽，賈西亞也是頂替明星賽先發的有力人選，如此一來遊騎兵的先發人數有機會過半。

本季遊騎兵團隊OPS高達.802，在全聯盟僅次於整個六月掃出61轟的勇士打線；得失分差為+156，也只落後光芒一分。今年是繼2012年有8人入選明星賽後，遊騎兵最多人入選明星賽的一年。