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MLB／大物投手艾伯特寫百年紀錄 紅人教頭：他不會退縮

聯合新聞網／ 綜合報導
艾伯特寫百年紀錄。 路透
艾伯特寫百年紀錄。 路透

紅人今天以4：3險勝教士隊，24歲超級新人艾伯特（Andrew Abbott）主投7.2局失1分，狂飆12次三振，寫下123年首見紀錄。

艾伯特前7局壓制住教士打線，一分未失。8局上艾伯特又連飆2次三振，但接下來被金河成擊出陽春砲，被教士追到1：2。紅人決定換投，艾伯特帶著勝投資格退場。

沒想到教士強打塔提斯（Fernando Tatis Jr.）馬上狙擊紅人牛棚西姆斯（Lucas Sims），雙方戰成2：2平手。8局下紅人展開反攻，史蒂芬森（Tyler Stephenson）代打轟出超前2分砲，9局上紅人推出狄亞茲（Alexis Diaz）關門，雖失掉1分，最後仍驚險收下勝利。

艾伯特本場主投7.2局，被打4支安打、包含1發全壘打，失掉1分，狂飆12次三振，賽後防禦率降到1.21。據《ESPN Stats & Info》指出，艾伯特成為1900年來，大聯盟首位生涯前6場登板，合計至少投出40K、且失分不超過5分的投手。

紅人教頭貝爾（David Bell）賽後大讚艾伯特，「他尊重聯盟，尊重對手。他也清楚自己的能力，不會退縮。」艾伯特則表示，「我從比賽開始就狀況不錯，只需把球投進我要的位置。」

紅人

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