MLB／20轟以上打者已有11人 阿隆索挑戰第3座全壘打大賽冠軍

大聯盟明星賽下周在西雅圖登場，大都會隊重砲阿隆索（Pete Alonso）生涯第4次參加全壘打大賽，期待有機會奪下第3座冠軍。

阿隆索目前24轟在國聯排名第2，落後勇士隊一壘手歐森（Matt Olson）4轟，生涯第3次入選國聯明星隊，12日將在水手隊主場亮相，他說：「實在太棒了，這是極高榮譽，很興奮代表大都會前進西雅圖。」

明星賽開打前一天，阿隆索先參加全壘打大賽，目前確定參賽球員包括光芒隊阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、道奇隊貝茲（Mookie Betts）、藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、水手隊羅德里奎茲（Julio Rodriguez）都是競爭對手。

阿隆索曾在2019年菜鳥球季、前年奪下全壘打大賽冠軍，去年在道奇球場進行的比賽，他在首輪擊敗勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.），第2輪23：31不敵羅德里奎茲。

大聯盟本季已有11名打者達到20轟以上，天使隊大谷翔平目前31轟排名第1，歐森28轟居次，阿隆索和白襪隊羅伯特（Luis Robert Jr.）24轟並列第3。