快訊

兒科醫涉家暴引譁然！已暫停所有臨床職務靜候調查 任職主管：原先就已打算離職

網路遊戲的虛擬社群，將成為人類社會的未來雛形？

MLB／第31轟！大谷距個人明星賽前最多轟 只差2發

MLB／對大谷失投挨轟是必然 響尾蛇左投：他活在不同層級

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

天使今天以5：2擊敗響尾蛇隊，避免在3連戰遭到橫掃，大谷翔平敲出本季第31轟，又是一發打到就讓投手低下頭來的超大號全壘打，挨轟的響尾蛇左投尼爾森（Kyle Nelson）說：「所有能在大聯盟打球的選手都有出色的才能，但他自己又在不同層級。」

尼爾森在8局接手投球，接連對瑞佛洛（Hunter Renfroe）、楚奧特（Ｍike Trout）拿下出局數後面對大谷，球數2好1壞時，第4球是一顆接近5號位的紅中滑球，大谷掃出一發飛行距離454呎的陽春砲。

天使總教練尼文（Phil Nevin）有疑問，「只有450呎？我覺得和前一轟（493呎）差不多遠啊！測量方式是不是有錯？」

他也進一步稱讚大谷，「他為這支球隊所辦到的事，我不知道該如何說比較恰當，但他的存在真的很巨大，他也很享受在這裡打球，喜歡和隊友打鬧。」

尼爾森成為挨轟苦主，為大谷的能力驚嘆，直呼根本在不同層級，他說那一球想壓得更低卻投到紅中，像大谷這樣的打者很少錯過失投球，「投出這種球，這是必然的結果。」

天使 響尾蛇 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／大谷翔平連3年雙料入選明星賽 官網：已是日常

MLB／第31轟！大谷距個人明星賽前最多轟 只差2發不是不可能

大谷翔平6月瘋震古鑠今 生涯最慘7月也將跌得更重？

MLB／大谷炸完493呎轟繼續玩隊友 幼稚到被虧「中一」

相關新聞

MLB／第31轟！大谷距個人明星賽前最多轟 只差2發不是不可能

剛確定同時以投手身分入選全明星賽，大谷翔平就出現「禮砲」，今天在面對響尾蛇之戰8局下敲出陽春砲，本季第31轟，助陣天使以...

MLB／大谷翔平連3年雙料入選明星賽 官網：已是日常

大聯盟今天公布全明星賽完整選手名單，天使隊大谷翔平連續3年雙料入圍，大聯盟官網直言第一年他辦到這項成就時，外界還覺得很神...

MLB／洋基教頭布恩被趕樂此不疲？遭驅逐5次最多還輸球

洋基隊作客聖路易，今天對紅雀隊進行3連戰最後一戰，也是雙方本季最後一次交手，現場湧進爆滿44676名球迷，洋基總教練布恩...

MLB／對大谷失投挨轟是必然 響尾蛇左投：他活在不同層級

天使今天以5：2擊敗響尾蛇隊，避免在3連戰遭到橫掃，大谷翔平敲出本季第31轟，又是一發打到就讓投手低下頭來的超大號全壘打...

MLB／洛登復健賽表現亮眼 下周有望迎洋基生涯初登板

洋基隊去年休賽季用6年1.62億美元網羅的洛登（Carlos Rodon）本季至今因為背傷還沒登板過，近期他在復健賽表現亮眼，復原狀況良好。根據外媒報導，洛登有機會在下周重返大聯盟，替本季飽受傷病困擾

MLB／隊友打太久 釀酒人王牌伯恩斯控球失準錯失完全比賽

釀酒人賽揚王牌伯恩斯（Corbin Burnes）今天投球感覺極佳，前五局僅花58球就製造了15上15下。但在六局上隊友打下四分大局後，他的身體顯然有些冷掉，不僅控球失去準心，也連帶導致被敲安掉分。雖

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦