MLB／對大谷失投挨轟是必然 響尾蛇左投：他活在不同層級

天使今天以5：2擊敗響尾蛇隊，避免在3連戰遭到橫掃，大谷翔平敲出本季第31轟，又是一發打到就讓投手低下頭來的超大號全壘打，挨轟的響尾蛇左投尼爾森（Kyle Nelson）說：「所有能在大聯盟打球的選手都有出色的才能，但他自己又在不同層級。」

尼爾森在8局接手投球，接連對瑞佛洛（Hunter Renfroe）、楚奧特（Ｍike Trout）拿下出局數後面對大谷，球數2好1壞時，第4球是一顆接近5號位的紅中滑球，大谷掃出一發飛行距離454呎的陽春砲。

天使總教練尼文（Phil Nevin）有疑問，「只有450呎？我覺得和前一轟（493呎）差不多遠啊！測量方式是不是有錯？」

他也進一步稱讚大谷，「他為這支球隊所辦到的事，我不知道該如何說比較恰當，但他的存在真的很巨大，他也很享受在這裡打球，喜歡和隊友打鬧。」

尼爾森成為挨轟苦主，為大谷的能力驚嘆，直呼根本在不同層級，他說那一球想壓得更低卻投到紅中，像大谷這樣的打者很少錯過失投球，「投出這種球，這是必然的結果。」