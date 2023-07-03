MLB／明星賽完整名單公布 勇士隊8人參加最風光

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中央社／ 紐約2日綜合外電報導
勇士隊外野手阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）。 路透社
勇士隊外野手阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）。 路透社

MLB洛杉磯天使二刀流好手大谷翔平，連3年同時以投打兩種身分入選明星賽；而這次明星賽，勇士共8人獲選參加，是2012年來最多球員入選的球隊。

美國職棒大聯盟MLB明星賽7月11日將在西雅圖登場，先發野手由球迷票選產生，投手群和替補野手由球員票選決定，至於先發投手則由美國聯盟（AL）、國家聯盟（NL）兩隊的總教練圈選。

在今天之前已繳出30轟，暫居全大聯盟全壘打王的大谷，毫無意外在球迷票選中脫穎而出，成為明星賽美聯先發指定打擊。

28歲的大谷接著也因為全大聯盟最低的1成80被打擊率，獲選為明星賽美聯投手群的一員，且很有可能擔綱先發的角色。

大谷是大聯盟史上首位同時以投打兩種身分入選明星賽的球員，且他已連3屆明星賽都是同時以投手、野手兩種身分參加明星賽。

亞特蘭大勇士這次共8名球員能夠參加明星賽，是2012年以來單隊最多球員獲選的紀錄。

勇士這次可打明星賽的選手，包括將為國聯先發的捕手墨菲（Sean Murphy）、游擊手阿西亞（Orlando Arcia）、外野手亞古納（Ronald Acuna Jr.），替補的有以28轟暫居國聯全壘打王、68分打點暫居大聯盟打點王的的歐森（Matt Olson）和阿比斯（Ozzie Albies）、萊里（Austin Riley），以及投手史泰德（Spencer Strider）、愛德（Bryce Elder）。

至於地主水手，僅有投手卡斯提歐（Luis Castillo）一人獲選參加。

明星賽 大聯盟 勇士

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