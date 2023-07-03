MLB／大谷翔平連3年雙料入選明星賽 官網：已是日常

大聯盟今天公布全明星賽完整選手名單，天使隊大谷翔平連續3年雙料入圍，大聯盟官網直言第一年他辦到這項成就時，外界還覺得很神奇，現在已經成為這位二刀流的日常。

球迷票選產生的明星賽先發名單已在日前揭曉，今天放榜為投手、替補野手名單，大谷本季在投手丘上的表現，無意外也為自己搶下一席，加上先發指定打擊，締造從2021年起「投手大谷」、「打者翔平」皆入選明星賽的榮銜。

大谷透過聲明稿發表「凍蒜」感言，他說：「我想要感謝所有投票給我的球迷，這是巨大的榮耀，也會成為我的動力，持續在場上拚盡全力。」

天使教頭尼文（Phil Nevin）表示，「我為他感到驕傲，他一直都很努力，今年在投手丘上雖有高低潮，但他持續在輪值中繳出穩定的成績，他被票選DH，這是他應得的，現在也以投手入選，真的很酷、也很光榮。」

大谷在明星賽前的最終戰將於5日面對教士隊，而他也預計要扛起天使在下半季的第1場先發，去年大谷即因要負責為天使下半季打頭陣而推遲明星賽投球，是否意味今年恐怕也無法登板？尼文日前表示，他會全權交給大谷決定。