MLB／第31轟！大谷距個人明星賽前最多轟 只差2發不是不可能

剛確定同時以投手身分入選全明星賽，大谷翔平就出現「禮砲」，今天在面對響尾蛇之戰8局下敲出陽春砲，本季第31轟，助陣天使以5：2擊敗響尾蛇隊，結束4連敗。

天使在這波3連戰賽前2場都輸球，今天要避免被清盤，大谷擔任先發第3棒、指定打擊，4打數敲出1安打、吞下2K。

兩軍都靠全壘打拿分數，1局下楚奧特（Mike Trout）敲陽春砲，2局上響尾蛇凱利（Carson Kelly）才剛敲出超前兩分砲，天使在下半局馬上由莫尼亞克（Mickey Moniak）揮出逆轉三分砲。

大谷前兩打席遭到三振，第3打席為左外野飛球遭到接殺，8局下疏通砲管，面對左投尼爾森（Kyle Nelson）幾乎在5號位進壘的83.6哩滑球，掃出右外野牆外，本季第31轟繼續在全壘打榜上獨走。

這一發飛行距離454呎的全壘打，成為大谷在7月的第1轟、本季第31轟，而大谷在明星賽前的個人最多轟紀錄為2021年33轟，天使在今年明星賽前將接續與教士進行3連戰、與道奇進行2連戰，大谷不無機會追上個人紀錄。