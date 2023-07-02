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侯友宜談核一再啟動 馬英九主動擁抱讓造勢氣氛沸騰

MLB／隊友打太久 釀酒人王牌伯恩斯控球失準錯失完全比賽

聯合新聞網／ 綜合報導
伯恩斯今天主投七局僅被敲出一支安打失兩分，進帳本季第六勝。 路透社
伯恩斯今天主投七局僅被敲出一支安打失兩分，進帳本季第六勝。 路透社

釀酒人賽揚王牌伯恩斯（Corbin Burnes）今天投球感覺極佳，前五局僅花58球就製造了15上15下。但在六局上隊友打下四分大局後，他的身體顯然有些冷掉，不僅控球失去準心，也連帶導致被敲安掉分。雖然最終仍進帳本季第六勝，但賽後他也坦言等待過久確實讓自己的狀態受到影響。

事實上這場比賽受到天氣的嚴峻挑戰，光開賽就延遲了41分鐘，第九局又因雨暫停33分鐘。釀酒人外野手葉力奇（Christian Yelich）也稱今天是個漫長的一天，「這有點瘋狂，匹茲堡每年都會至少遇到一次這樣的狀況，但我們最終取得了勝利，這仍是個美好的一天。」

而釀酒人先發伯恩斯本季表現雖起起伏伏，但今天狀態非常好，前五局沒有讓任何一個人上壘，加上隊友前兩局就打下了六分，本場勝投看來勢在必得。然而，第六局伯恩斯卻像是變了個人，前七顆球通通是壞球，保送了頭兩名打者，兩出局後又被蘇文斯基（Jack Suwinski）敲安掉兩分，締造紀錄的夢也就此破滅。

光是在第六局，伯恩斯就投了33球，其中包含16顆壞球，只比前五局加起來少一顆而已。而他在賽後也不諱言，隊友在六局上打的四分大局確實影響了手感，「我永遠不會抱怨隊友打下11分」，伯恩斯說，「但我失去了投球感覺，花了6、7球才重新找回。」

同時，伯恩斯也強調這不是自己被敲安的理由。「這並非藉口，因為投手必須做好自己的工作，但當感到疲勞時，投手會在局與局之間坐下來，因此那兩、三個漫長的局數會讓比賽感覺更長一點。」

在伯恩斯退場後，釀酒人牛棚差點砸鍋，在第八局一口氣失了六分，讓比分回到三分差，最終才有驚無險地以11：8取得勝利。在賽後釀酒人以44勝39敗戰績與紅人並列分區龍頭。

伯恩斯 釀酒人

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