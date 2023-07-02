MLB／洛登復健賽表現亮眼 下周有望迎洋基生涯初登板

洋基隊去年休賽季用6年1.62億美元網羅的洛登（Carlos Rodon）本季至今因為背傷還沒登板過，近期他在復健賽表現亮眼，復原狀況良好。根據外媒報導，洛登有機會在下周重返大聯盟，替本季飽受傷病困擾的洋基輪值注入一股活水。

洛登在2014年以探花之姿被白襪選入，生涯前期受到傷病困擾走得並不順遂，直到2021年才破繭而出，一躍成為聯盟最具宰制力的左投之一。洛登近兩年每九局可以三振12.23人，高居聯盟第一；FIP(投手獨立防禦率)更低至2.42，同樣是聯盟榜首。因此去年跳脫合約後便吸引多隊競逐，最後以6年1.62億美金大約轉戰紐約。

然而，洛登隨即驗證了外界的傷病疑慮，在春訓時僅投一場比賽就因前臂拉傷而退場，在復健時，又再度遭逢背部傷勢，身披條紋衣的初登板一延再延。但他近期頻傳好消息，今天在高階1A的復健賽主投3.2局無失分，並飆出8K，復健賽合計10.2局僅丟一分，逐漸找回大聯盟強度的投球，下週有機會迎來本季首次亮相。

「我的感覺很好」，洛登賽後表示自己十分期待登上洋基球場的投手丘，「我努力找回速球跟滑球的狀態，確保每一個環節都沒有差錯，希望無論何時都能準備好。」

洋基輪值季初看似五門齊，但實際表現卻起伏不定。除了洛登，蒙塔斯（Frankie Montas）早早宣告報銷、柯特斯（Nestor Cortes）五月進入傷兵名單後尚未回歸。而過去幾年的輪值主力塞維里諾（Luis Severino）本季表現也荒腔走板，今天又慘遭紅雀打爆狂失九分。因此洛登的回歸將會是洋基輪值的一大助力。