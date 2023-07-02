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MLB／吉田正尚遭102英哩火球直擊右小腿 紅襪教頭：持續觀察狀況

聯合新聞網／ 綜合報導
吉田正尚(右)在今天第四次打擊挨球吻，面露痛苦。 路透社
吉田正尚(右)在今天第四次打擊挨球吻，面露痛苦。 路透社

日籍強打吉田正尚在今天紅襪隊以7:6擊敗藍鳥隊的比賽繳出兩安好表現，但第七局遭一顆102英里的速球直擊右小腿，雖然該半局仍起身跑壘，卻在下個打席被換下場休息。根據紅襪總教練柯拉（Alex Cora）說法，吉田賽後的X光檢查呈現陰性，但下一場能否出賽依舊要看賽前狀況。

吉田正尚在藍鳥系列賽前面臨連續四場無安打的小低潮，但在系列賽首場就以4打數3安打外帶本季第九轟替球隊拿下勝利。這場比賽他面對同鄉投手菊池雄星也不手軟，首打席就敲出右外野安打；第三次打擊又發揮優秀的球棒控制力，敲出中外野安打替球隊打回第五分。

吉田的這分打點記在菊池的身上，讓他吞下本季第三敗，繼上一次對戰砲轟菊池後，再次痛擊這名旅美學長。本季菊池兩度對戰紅襪隊都嚐到苦頭，皆投4.1局就掉5分。

然而，吉田在第七局的第四個打席面對後援投手皮爾森（Nate Pearson）時，被一顆高達102英里的快速球打中右小腿，當下表情痛苦，後續雖一瘸一拐地走上壘包，但到了下個打席便由卡薩斯（Triston Casas）代打。

賽後紅襪主帥柯拉表示吉田賽後X光為陰性，但因右膝挫傷不確定下一場是否能出賽，明天會繼續觀察。「畢竟那是顆102英里的速球」，柯拉說，「會持續一陣子痠痛是必然的，我們明天會再看看。」

吉田正尚 紅襪

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