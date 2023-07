MLB／勇士一局KO「新魚王」培瑞茲 近16戰狂掃15勝

勇士隊最近一個月可說是全大聯盟最可怕的球隊,在六月打出不可思議的21勝4敗,其中以單月61轟改寫國聯新紀錄的打線絕對是一大功臣。今天對戰馬林魚的比賽中賞給超級大物培瑞茲(Eury Perez)震撼教育,只用了0.1局就海灌6分,最終就以7:0擊敗馬林魚,持續坐擁國聯最佳戰績。

事實上培瑞茲登上大聯盟後旋即在投手丘上展現宰制力,在賽前繳出5勝1敗、防禦率1.34的頂級成績,整個六月更是28局僅失一分,防禦率低到令人瞠目結舌的0.32。不僅有望拿下國聯單月最佳新秀,甚至是單月最佳投手的有力競爭者,在去年奪下賽揚獎的「魚王」阿坎塔拉(Sandy Alcantara)今年表現荒腔走板的情況下,培瑞茲的表現儼然有「新魚王」的架式。

然而,即便是六月表現最佳的投手,仍逃不過六月最可怕打線的毒手。在生涯前九場先發,培瑞茲從沒被敲出超過五支安打,但他今天遭擊出7支安打丟掉6分,包含兩發全壘打,僅投0.1局就慘遭KO。

勇士隊一開賽就連續敲出六支安打,終結了培瑞茲連續21局無失分的紀錄。勇士今年七度在第一局得分超過五分,其中在過去八天內就有三次,本季勇士在首局打進87分,遙遙領先第二名的道奇隊。「這絕對令人難以置信」,勇士隊開路先鋒亞古納(Ronald Acuna Jr.)說道,他今天敲出本季第21轟,同時也是生涯第30支首局首打席全壘打,「以這樣的方式開啟比賽真的是不可思議。」

馬林魚近期表現也不惡,在近33場只輸掉10場,戰績在國聯可以排到第三名,唯獨跨不了勇士這道坎,本季對戰處於1勝8敗的絕對劣勢,賽後已經落後勇士隊達8場勝差。馬林魚主帥舒馬克(Skip Schumaker)也感嘆勇士的打線太過強勢,「我不知道聯盟有沒有任何球隊能解決這個問題,開局要面對亞古納是個很大的挑戰,勇士有很棒的前段打線跟後段打線,還沒有球隊能夠有效壓制。」

