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MLB／勇士一局KO「新魚王」培瑞茲 近16戰狂掃15勝

聯合新聞網／ 綜合報導
亞古納是今年聯盟最可怕的核彈頭，同時也是國聯MVP的熱門人選。 美聯社
亞古納是今年聯盟最可怕的核彈頭，同時也是國聯MVP的熱門人選。 美聯社

勇士隊最近一個月可說是全大聯盟最可怕的球隊，在六月打出不可思議的21勝4敗，其中以單月61轟改寫國聯新紀錄的打線絕對是一大功臣。今天對戰馬林魚的比賽中賞給超級大物培瑞茲（Eury Perez）震撼教育，只用了0.1局就海灌6分，最終就以7:0擊敗馬林魚，持續坐擁國聯最佳戰績。

事實上培瑞茲登上大聯盟後旋即在投手丘上展現宰制力，在賽前繳出5勝1敗、防禦率1.34的頂級成績，整個六月更是28局僅失一分，防禦率低到令人瞠目結舌的0.32。不僅有望拿下國聯單月最佳新秀，甚至是單月最佳投手的有力競爭者，在去年奪下賽揚獎的「魚王」阿坎塔拉（Sandy Alcantara）今年表現荒腔走板的情況下，培瑞茲的表現儼然有「新魚王」的架式。

然而，即便是六月表現最佳的投手，仍逃不過六月最可怕打線的毒手。在生涯前九場先發，培瑞茲從沒被敲出超過五支安打，但他今天遭擊出7支安打丟掉6分，包含兩發全壘打，僅投0.1局就慘遭KO。

勇士隊一開賽就連續敲出六支安打，終結了培瑞茲連續21局無失分的紀錄。勇士今年七度在第一局得分超過五分，其中在過去八天內就有三次，本季勇士在首局打進87分，遙遙領先第二名的道奇隊。「這絕對令人難以置信」，勇士隊開路先鋒亞古納（Ronald Acuna Jr.）說道，他今天敲出本季第21轟，同時也是生涯第30支首局首打席全壘打，「以這樣的方式開啟比賽真的是不可思議。」

馬林魚近期表現也不惡，在近33場只輸掉10場，戰績在國聯可以排到第三名，唯獨跨不了勇士這道坎，本季對戰處於1勝8敗的絕對劣勢，賽後已經落後勇士隊達8場勝差。馬林魚主帥舒馬克（Skip Schumaker）也感嘆勇士的打線太過強勢，「我不知道聯盟有沒有任何球隊能解決這個問題，開局要面對亞古納是個很大的挑戰，勇士有很棒的前段打線跟後段打線，還沒有球隊能夠有效壓制。」

勇士 馬林魚

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