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MLB／吉田正尚3打數敲2安 遭164公里火球觸身提前退場

中央社／ 東京2日綜合外電報導
紅襪今天作客藍鳥主場，吉田正尚第7局上場打擊時，右腳遭164公里火球擊中，因而提前退場。 路透社
紅襪今天作客藍鳥主場，吉田正尚第7局上場打擊時，右腳遭164公里火球擊中，因而提前退場。 路透社

美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪今天作客多倫多藍鳥，紅襪日籍打者吉田正尚單場兩安，7局被時速約164公里的速球觸身後退場；藍鳥先發投手菊池雄星主投不滿5局，吞下本季第3敗。

日本放送協會（NHK）報導，吉田第2局首打席就從菊池手中敲出安打，之後又在第5局第3打席從救援投手手中敲安，連續兩場比賽敲出兩支以上安打。

吉田第7局第4打席上場打擊時，因右腳遭投手一顆觸身球擊中，最後一個打席未能上場，今天3打數2安打1分打點，本季打擊率上升到3成05。

菊池今天前兩局雖未掉分，但第3局遭紅襪打者敲出2分砲，接著又在5局被敲3支安打丟2分退場。他今天主投4.1局被敲7安丟5分，投出2次四壞及7次三振。

紅襪終場以7比6贏球，菊池成敗戰投手，本季至今7勝3敗，防禦率4.08。

日媒Sponichi Annex報導，吉田今天是本季第29次有兩支以上安打表現，也是連兩場比賽都有打點，為球隊取得連勝作出貢獻。

吉田第7局第4打席遭投手一顆時速約164公里的直球擊中右腳，一度表情痛苦倒地，之後雖然起身上到一壘且以跑者身分留在場上，但9局第5打席時改以代打上場。美媒報導吉田經X光攝影確認腳骨並無異常。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）說，考量到吉田疼痛所以中途換人，「明天再看看吉田的情況，畢竟是一顆102哩的速球，疼痛應該會暫時持續」。

藍鳥 紅襪 吉田正尚 菊池雄星

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