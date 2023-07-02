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MLB／雙人公仔之夜「谷鱒」7支0、吞5K 天使4連敗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使隊大谷4打數沒有安打，也吞下2次三振。美聯社
天使隊大谷4打數沒有安打，也吞下2次三振。美聯社

大聯盟賽季過半，天使隊卻在此時開始戰績南向，今天再以1：3輸給響尾蛇隊，吞下4連敗。

此戰天使主場的進場贈品為大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）雙人搖頭公仔，賽前在場外就吸引大批球迷排隊等待，而兩人今天的成績都不太給面子，第2棒的楚奧特3打數吞下3K，只靠1保送上壘，第3棒的大谷4打數沒有安打、吞下2次三振。

響尾蛇先發投手尼爾森（Ryne Nelson）先發7.1局僅被敲3安打、失1分，各賞給大谷、楚奧特2K，卻在第4局挨了瑞登（Anthony Rendon）陽春砲，也算是相當罕見的狀況。

瑞登的陽春砲先幫天使打下1：0領先，而天使先發投手安德森（Tyler Anderson）以5局無失分退場，第6局巴赫曼（Sam Bachman）接手被敲安打、觸身球開局，弗列契兄弟檔中的弟弟Do.弗列契（Dominic Fletcher）敲安先追平，瑞登接著發生傳球失誤，讓響尾蛇再添超前分。

響尾蛇在7局上再靠麥卡錫（Jake McCarthy）三壘打攻下保險分，擴大為3：1領先；9局下由大谷擔任首位打者，打向一壘的平飛球進手套，天使的最後反撲在兩出局後連續2個保送上壘，響尾蛇最終仍以再見三振收下勝利。

天使隊楚奧特3打數吞下3K，只靠這次保送上壘。法新社
天使隊楚奧特3打數吞下3K，只靠這次保送上壘。法新社

天使 響尾蛇 楚奧特

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