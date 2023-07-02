MLB／雙人公仔之夜「谷鱒」7支0、吞5K 天使4連敗

大聯盟賽季過半，天使隊卻在此時開始戰績南向，今天再以1：3輸給響尾蛇隊，吞下4連敗。

此戰天使主場的進場贈品為大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）雙人搖頭公仔，賽前在場外就吸引大批球迷排隊等待，而兩人今天的成績都不太給面子，第2棒的楚奧特3打數吞下3K，只靠1保送上壘，第3棒的大谷4打數沒有安打、吞下2次三振。

響尾蛇先發投手尼爾森（Ryne Nelson）先發7.1局僅被敲3安打、失1分，各賞給大谷、楚奧特2K，卻在第4局挨了瑞登（Anthony Rendon）陽春砲，也算是相當罕見的狀況。

瑞登的陽春砲先幫天使打下1：0領先，而天使先發投手安德森（Tyler Anderson）以5局無失分退場，第6局巴赫曼（Sam Bachman）接手被敲安打、觸身球開局，弗列契兄弟檔中的弟弟Do.弗列契（Dominic Fletcher）敲安先追平，瑞登接著發生傳球失誤，讓響尾蛇再添超前分。