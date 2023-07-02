快訊

奉祀泰北烈士英靈只是假戲 孤軍後裔的困難誰在乎？

AI晶片到DUV 美禁令再升級 台積600壯士該續抱或斷腕？

樹林37歲電子廠女員工過馬路 連續被2汽車撞擊送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MiLB／史上首見！洋基1A女教頭遭驅逐出場 趕人的也是女裁判

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊1A女性教頭波柯維琪（Rachel Balkovec）遭到驅逐出場，而將她趕出場的裁判，同時也是一位女性。 美聯社資料照
洋基隊1A女性教頭波柯維琪（Rachel Balkovec）遭到驅逐出場，而將她趕出場的裁判，同時也是一位女性。 美聯社資料照

小聯盟場上昨天寫下一項據信為史上第一次的紀錄，洋基隊1A女性教頭波柯維琪（Rachel Balkovec）遭到驅逐出場，而將她趕出場的裁判，同時也是一位女性。

昨天洋基1A坦帕鰱魚隊（Tampa Tarpons） 以4：3擊敗紅人1A德多納海龜隊（Daytona Tortugas）一戰，第8局還以0：1落後時，波柯維琪為了一次雙殺判決上場爭論，她認為一壘手接球時腳已經離開壘包。

波柯維琪最終遭到驅逐出場，將她趕出場的女性裁判是伊莎貝拉．羅伯（Isabella Robb），而這樁插曲也成為比賽勝負分水嶺，鰱魚隊在9局下攻下4分逆轉戰局。

波柯維琪2019年成為美職體系史上第一位全職女性教練，去年接下洋基1A兵符，再把史上第一位女教頭的頭銜拿下，同年7月成為史上第一位被驅逐出場的女教頭，這回是她本季第一次領到出場罰單。

洋基 小聯盟 紅人

延伸閱讀

MLB／洋基4場完全比賽凱許曼見過3場 威爾斯宿醉寫紀錄最扯

MLB／洋基赫曼投出完全比賽 大聯盟3969天來首見

MLB／洋基死屍打線不敵爐主運動家 總仔布恩：不會因此沮喪

MLB／洋基唐納森拿著球棒進辦公室 布恩：會有大量出賽時間

相關新聞

MLB／張育成連兩天復健賽照計畫 加了守備無失誤

旅美台將張育成因手傷反覆，如今第三度重啟復健賽，照紅襪隊安排連續兩天在2A出賽，今天加入守備先發游擊沒有失誤，不過對戰藍...

MLB／韋蘭德調一下繳7局6K好投 對手教頭讚：非凡

大都會隊40歲強投韋蘭德（Justin Verlander）今天以7局失1分非責失、6K好投壓制巨人隊，表現就連對手教頭...

MLB／大谷翔平生日登板對教士 達比修有投哪場還未定案

大谷翔平在明星賽前的最後登板時間出爐，他將在台灣時間5日、29歲生日當天，先發面對教士隊。距離前一次登板相隔6天，總教練...

MiLB／史上首見！洋基1A女教頭遭驅逐出場 趕人的也是女裁判

小聯盟場上昨天寫下一項據信為史上第一次的紀錄，洋基隊1A女性教頭波柯維琪（Rachel Balkovec）遭到驅逐出場，...

MLB／大谷炸完493呎轟繼續玩隊友 幼稚到被虧「中一」

大谷翔平昨天敲出本季第30轟，是一發飛行距離493呎的怪力轟，鏡頭捕捉到他在開轟之後的行徑，鬼鬼祟祟張望後，對著隊友的手...

MLB／大谷單季30轟 493呎破個人紀錄

大谷翔平精采的6月，將煙火秀燃燒到最後一天，昨天面對響尾蛇隊之戰敲出陽春砲，單月炸裂15轟，而這1發全壘打飛行距離493...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦