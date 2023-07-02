MiLB／史上首見！洋基1A女教頭遭驅逐出場 趕人的也是女裁判

小聯盟場上昨天寫下一項據信為史上第一次的紀錄，洋基隊1A女性教頭波柯維琪（Rachel Balkovec）遭到驅逐出場，而將她趕出場的裁判，同時也是一位女性。

昨天洋基1A坦帕鰱魚隊（Tampa Tarpons） 以4：3擊敗紅人1A德多納海龜隊（Daytona Tortugas）一戰，第8局還以0：1落後時，波柯維琪為了一次雙殺判決上場爭論，她認為一壘手接球時腳已經離開壘包。

波柯維琪最終遭到驅逐出場，將她趕出場的女性裁判是伊莎貝拉．羅伯（Isabella Robb），而這樁插曲也成為比賽勝負分水嶺，鰱魚隊在9局下攻下4分逆轉戰局。

波柯維琪2019年成為美職體系史上第一位全職女性教練，去年接下洋基1A兵符，再把史上第一位女教頭的頭銜拿下，同年7月成為史上第一位被驅逐出場的女教頭，這回是她本季第一次領到出場罰單。