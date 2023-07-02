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MLB／張育成連兩天復健賽照計畫 加了守備無失誤

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MLB／張育成連兩天復健賽照計畫 加了守備無失誤

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
旅美台將張育成因手傷反覆，如今第三度重啟復健賽，照紅襪隊安排連續兩天在2A出賽，今天加入守備先發游擊沒有失誤。 美聯社資料照
旅美台將張育成因手傷反覆，如今第三度重啟復健賽，照紅襪隊安排連續兩天在2A出賽，今天加入守備先發游擊沒有失誤。 美聯社資料照

旅美台將張育成因手傷反覆，如今第三度重啟復健賽，照紅襪隊安排連續兩天在2A出賽，今天加入守備先發游擊沒有失誤，不過對戰藍鳥隊3打數未敲安，合計7打數繳白卷。

張育成4月底因左手鉤狀骨骨折，開刀治療，首次復健賽就發現仍痠痛，回到波士頓治療後二度復健賽，還是痠痛，只好再次延後復出，到昨天第三次重啟，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）預告張育成這周末會連兩天出賽。

張育成昨天先發第1棒、指定打擊，4打數沒有安打、有1次三振，今天擔任先發第1棒、游擊手，1局上靠對手失誤上壘，3局上遭到三振，5局上則敲出中外野飛球出局。

6局下張育成守備時被換下場，總計3打數無安打，不過守備上沒有失誤，1局下還擔任轉傳任務，參與了一次外野回傳本壘的接力阻殺。

張育成 紅襪

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