MLB／韋蘭德調一下繳7局6K好投 對手教頭讚：非凡

大都會隊40歲強投韋蘭德（Justin Verlander）今天以7局失1分非責失、6K好投壓制巨人隊，表現就連對手教頭都大讚「非凡的比賽」，近期調整的投球機制在比賽中收到成效，韋蘭德也說：「我要趁勢而起。」

大都會隊今天以4：1擊敗巨人隊，韋蘭德102球投完7局，被敲5支安打，失分在7局上，被敲安後隊友又失誤，無人出局、一三壘，雖讓對手敲出雙殺打依然掉分，隨後又出現安打、保送，用三振為自己止血，單場6K外加1次保送。

韋蘭德拿下本季第3勝，也讓近期7勝19敗的大都會隊稍有喘息空間，總教練蕭瓦特（Buck Showalter）就說：「7月有了好的開始，希望能夠延續下去。」

韋蘭德的強力壓制，讓巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）也佩服地說：「韋蘭德投出一場非凡的比賽，我們前段無法得到分數，過去我們都能在前幾局就搶分，今天這點沒能做到。」

韋蘭德則透露，今天賽前他在測試新的投球機制，也運用到比賽中，投球感覺變得更輕鬆，「滑球是最大收穫，能夠控制在好球帶邊緣，雖然還不到完美，但需要時可以用上，比前一場好多了，這是朝正確方向的巨大一步，我要趁勢而起。」

大都會隊打線3局下就用全壘打秀給予韋蘭德足夠分數，1出局艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）先轟出陽春砲，2出局後尼莫（Brandon Nimmo）、林多（Francisco Lindor）「背靠背」連兩打席開轟，單局就攻下3分，4局下范姆（Tommy Pham）的二壘打再添1分。