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MLB／大谷炸完493呎轟繼續玩隊友 幼稚到被虧「中一」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平霸氣開轟後，場下卻做出「中一」舉動。 美聯社
大谷翔平霸氣開轟後，場下卻做出「中一」舉動。 美聯社

大谷翔平昨天敲出本季第30轟，是一發飛行距離493呎的怪力轟，鏡頭捕捉到他在開轟之後的行徑，鬼鬼祟祟張望後，對著隊友的手臂彈手指，日本球迷看了笑稱「中一嗎？」大谷的幼稚，「中二」已經不夠形容。

天使今天續戰響尾蛇隊，大谷擔任先發第3棒、指定打擊，華麗的6月以單月15轟落幕後，接下來跨入7月的挑戰。

大谷昨天在6月的最後一天再度開砲，6局敲出陽春砲，493呎締造個人生涯最遠的一轟，同時也是大聯盟本季飛行距離最遠的一轟。

有趣的是，「投球忍者（Pitching Ninja）」弗萊曼（Rob Friedman）分享一段影片寫著：「就在他打完493呎的超大號全壘打後，還是忍不住捉弄隊友。」畫面拍到大谷先是眼神偷偷向上飄，確認隊友沒有注意後，在他的手臂上彈指再故作沒事，幫場上隊友加油。球迷看了直呼可愛，留言：「中1男子」，虧大谷的幼稚有如國中一年級。

大谷翔平 天使 大聯盟

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