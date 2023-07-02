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MLB／大谷翔平生日登板對教士 達比修有投哪場還未定案
大谷翔平在明星賽前的最後登板時間出爐，他將在台灣時間5日、29歲生日當天，先發面對教士隊。距離前一次登板相隔6天，總教練尼文（Phil Nevin）表示，大谷前役發生的指甲斷裂復原中，延後先發單純是團隊整體考量。
天使將在4日與教士展開3連戰，若按照今年較長使用的休5天出賽節奏，大谷將在4日登板，但尼文今天宣布3連戰先發投手，大谷負責第2戰的先發，而7月5日也是他的生日。
效力教士的日籍前輩達比修有，從6月22日後就未出賽，原在6月28日的表定先發因生病緊急換人，至今還未恢復出賽，原本球團有意安排他在明天一戰先發，現在確定他還沒準備好。
教士教頭梅爾文（Bob Melvin）表示，再多給達比休一天，看看感覺會不會更好一些，如果可以，可能安排他在4日面對天使先發。
教士目前在明天的比賽、後天展開的天使3連戰，先發投手全數尚未宣布，「大谷vs.達比修」的劇本機率並未歸零。
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