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MLB／勇士歐森單場4安雙響灌5打點 全壘打數緊追大谷

中央社／ 亞特蘭大30日綜合外電報導
美聯６月有大谷轟不停，國聯則有歐森可相提並論，今日雙響後單月也敲出11轟，本季28轟緊咬大谷。 美聯社
美聯６月有大谷轟不停，國聯則有歐森可相提並論，今日雙響後單月也敲出11轟，本季28轟緊咬大谷。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士今天在主場迎戰邁阿密馬林魚，陣中強棒歐爾森單場敲出4支安打含2轟並進帳5分打點，幫助勇士以16比4痛宰馬林魚，取得球隊近來的6連勝。

歐森（Matt Olson）全場5打數擊出4支安打，其中包含2支全壘打，共掃進5分打點，本季迄今他已扛出28轟、進帳67分打點，兩項個人數據都是國家聯盟之冠，而全壘打數也緊咬大谷排聯盟第二。

除了歐森的雙響砲，勇士打者羅沙里歐（EddieRosario）、萊里（Austin Riley）、墨菲（Sean　Murphy）亞古納（Ronald Acuna Jr.）也都有開轟表現。

勇士投手索倫卡（Michael Soroka）先發6局被打5安失3分，送出7次三振、沒有保送，加上隊友強大火力支援，順利奪下個人本季首場勝投。

馬林魚先發投手霍恩（Bryan Hoeing）狀況不佳，主投3.2局被敲6安狂掉7分，無奈吞下個人本季第2場敗投。

勇士今天贏球後，本季例行賽戰績來到54勝27敗，暫居國家聯盟東區龍頭；馬林魚戰績則來到48勝35敗，在國家聯盟東區排第2名。

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