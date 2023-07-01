MLB／遊騎兵拼重返季後賽 向皇家換來大復活的火球男查普曼

遊騎兵這兩年大灑幣補強終於看到成效，開季後長期高居美聯西區第一，今日出手向皇家換來大復活的「火球男」查普曼（Aroldis Chapman），要力拚重返睽違7年的季後賽。

皇家季前以1年375萬美元合約開「福袋」方式簽下查普曼，就是期待能買低賣高，協助他找回身手後再作為籌碼換回未來，在明星賽前一周多，他們找到最佳交易時機，向遊騎兵換回25歲的左投拉根斯（Cole Ragans）與新人聯盟外野手卡布雷拉（Roni Cabrera）。

查普曼去年季後賽與洋基鬧翻後離隊，本季轉戰皇家改當布局投手，壓力減輕的他也走出生涯低谷，重新擦亮火球招牌，直球均速從去年生涯最低的97.5英哩，提升到本季第五快的99.7英哩(至少25局)，29.1局就飆出53K，每九局三振數從去年的10.7次大幅上升到16.4次，被打擊率只有0.174，更重要的是本季還未挨轟。目前出賽31場拿下4勝2敗，收下2次救援成功與8個中繼點，來到遊騎兵後預期仍會是擔任第9局前的勝利組牛棚。

而皇家拿到的拉根斯是2016年的首輪新秀，但動過2次TJ手術，因此去年8月才登上大聯盟，出賽9場全是先發但一勝難求、還苦吞3敗，防禦率高達4.95；本季改當後援也沒有起色，17場出賽防禦率高達5.92，控球是最大問題，24.1局就保送14人。不過他也有火球特色，最快球速達98英哩，或許皇家有機會修好他。

至於卡布雷拉來自多明尼加，年僅17歲的他去年才與遊騎兵簽約進入美職體系，今年在菜鳥聯盟打了16場，打擊三圍是0.315/0.464/1.075，未來還有長路要走。