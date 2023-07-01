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MLB／對大谷投紅中滑球 響尾蛇左投出手就知道出事了
天使隊今天以2：6輸給響尾蛇隊，大谷翔平將6月絢爛的煙火秀施放到最後一天，今天敲出本季第30轟，將一顆紅中滑球炸成493呎的生涯最大號全壘打，挨轟的左投亨利直言一出手，就感覺大事不妙。
亨利先發5.2局僅失1分奪得本季第5勝，唯一失分就是大谷第6局的陽春砲，該打席第1球是壞球，第2球是一顆在5號位進壘的滑球，被大谷狠狠咬中。
「我的電話響個不停」，亨利賽後與身旁的隊友聊到，這些關切電話除了道賀之外，還有人是想問被大谷所打的全壘打。
亨利還原該打席的對決，「先處於球數0好1壞，我試著想把球數要回來，但投了一顆紅中滑球絕對不是比賽計畫。」亨利表示，投球難免挨轟，但感謝隊友幫自己打下5分領先。
這一轟被炸了493呎遠，亨利也說聽大谷球棒打到球的聲音就很大聲，「我一出手就感覺不太好，我通常不太喜歡看全壘打，所以我沒有看這球飛到哪裡，只有聽。」
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