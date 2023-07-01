MLB／吉田正尚猛打賞含本季第9轟 紅襪擊落藍鳥結束5連敗
美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪今天在客場迎戰多倫多藍鳥，投手派克斯頓先發7.2局無失分，吉田正尚敲出3支安打含個人本季第9轟，幫助紅襪以5比0輕鬆取勝。
紅襪打線全場扛出3轟，分別是開路先鋒杜南（Jarren Duran）擊出的兩分全壘打，還有特納（JustinTurner）和吉田正尚的陽春砲。
今年從日本職棒轉戰大聯盟的日籍打者吉田正尚，本季迄今出賽72場，打擊率高達3成01，敲出9支全壘打並進帳40分打點，還有4次盜壘成功，大聯盟新人球季表現相當優異。
派克斯頓（James Paxton）今天主投7.2局被敲3安無失分，送出7次三振、2次保送，順利拿下個人本季第4場勝投，防禦率也降至2.70。
藍鳥投手貝里歐斯（Jose Berrios）先發6局被敲5安掉4分，送出8次三振、沒有保送，苦吞個人本季第6場敗投。
紅襪今天贏球結束近來的5連敗，本季例行賽戰績來到41勝42敗，在美國聯盟東區墊底排第5名；藍鳥戰績則來到45勝38敗，暫居美國聯盟東區第4名。
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