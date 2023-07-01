MLB／大谷翔平連3季30轟 日本旅美球員第一人

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使二刀流球星大谷翔平今天再開砲，成為連續3球季都敲30轟的日本選手第一人，他也是大聯盟本季首位達30轟大關的打者，暫獨居大聯盟全壘打王。

日本共同社、東京體育網、日刊體育等報導，大谷今天先發打第2棒指定打擊，敲出飛行距離493英尺（約150公尺）、破個人紀錄的「特大號」全壘打，本季30轟有15轟在6月。

天使在當地時間6月30日迎戰亞利桑那響尾蛇，大谷6局下是首位登場打擊者，在一壞球之後相中一記跑到紅中的時速134公里滑球一棒轟出右外野看台，擊球初速約185公里。不過天使終場以2比6敗給響尾蛇。

FIRST TO 3️⃣0️⃣ HR 🚀



Shohei Ohtani’s 493-ft homer is the longest by any player this season and a career-best 💪



(via @MLB)pic.twitter.com/7mJDuRk19v — SportsCenter (@SportsCenter) 2023年7月1日

大聯盟在官網指出，大谷這發「轟上月球」的陽春彈是MLB本季目前飛最遠的一支全壘打，也是大聯盟2015年引進Statcast系統（分析球員動作和運動能力的自動工具）以來轟最遠的天使球員。

大谷連兩天開轟，在大聯盟連續3個球季達標30轟，也將個人所締天使個人單月最多轟紀錄再推升到15發。大谷目前以30轟暫居MLB全壘打王。

MLB官方推特今天對大谷的優異表現發文稱「大谷翔平6月底就敲出30支全壘打，難以置信」。

推特上不少網友盛讚大谷表現，包含「翔平應該去打超級MLB，而不是留在MLB」、「翔平不是人類」等。

日媒Full-Count報導，大谷6月全勤出賽，打擊端總計104打數41支安打，包括15支全壘打及29分打點，打擊率高達3成94；投球端2勝2敗、防禦率3.26，投出37次三振。