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MLB／大谷本季第30轟、單月15轟 493呎破生涯最遠紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平連續兩天狙擊滑球開轟，今天在6局下掃出陽春砲，是一發493呎生涯最大號全壘打。 美聯社
大谷翔平連續兩天狙擊滑球開轟，今天在6局下掃出陽春砲，是一發493呎生涯最大號全壘打。 美聯社

大谷翔平連續兩天狙擊滑球開轟，今天在6局下掃出陽春砲，是一發493呎生涯最大號全壘打，幫助天使隊破蛋，大谷的本季第30轟出爐，連續3年全壘打突破30大關，單月15轟也持續締造新猷。

天使今天在主場展開與響尾蛇隊的3連戰，大谷擔任先發第2棒、指定打擊，面對響尾蛇先發左投亨利（Tommy Henry），首打席獲得保送上壘，第2打席在一壘有人時敲出一壘方向滾地球，響尾蛇傳二壘抓到出局數。

響尾蛇打完5局取得5：0領先，大谷擔任6局下的首位打者，將一顆掉進5號位的83.9哩滑球掃出右外野全壘打牆外，在6月的最後一天持續追加全壘打，單月15轟持續疊高天使隊史紀錄，同時也向上刷新日籍球員單月最多轟數字。

大谷這一轟飛行距離是離譜的493呎，成為他在大聯盟轟得最遠的一擊，同時也是2015年啟用Statcast以來的天使球場最遠轟，以及本季大聯盟最遠轟。

天使 響尾蛇

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