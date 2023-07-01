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MLB／天使留下大谷翔平的唯一解 神鱒：打進季後賽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
楚奧特受訪表示，天使想要留住大谷，最重要的事就是要打進季後賽。 歐新社
楚奧特受訪表示，天使想要留住大谷，最重要的事就是要打進季後賽。 歐新社

大谷翔平將在今年球季結束後成為自由球員，其他球隊等著要灑網捕捉這條大魚，天使隊友楚奧特Mike Trout）也很清楚一件事，天使想要留住大谷，必須先完成一條件，「我們必須打進季後賽。」

大谷今年繼續在投、打兩端展現頂尖數據，無限堆高自己的價值，但至今仍留在履歷表上的缺憾是還沒打過季後賽，天使前一次闖蕩季後賽已是2014年。

楚奧特受訪表示，天使想要留住大谷，最重要的事就是要打進季後賽，「我們必須要贏、必須要進季後賽，我會盡我一切努力希望能留下他。」

楚奧特表示，爭取大谷的關鍵不在於金錢多寡，「我不覺得問題在於錢，如果我們能贏，他能在球場以外的地方賺到收入。」

楚奧特強調，他可以預期大谷的下一份合約價碼一定會很「瘋狂」，但大谷的心思很簡單，他的腦袋裡只想著贏球和棒球好好玩，「他想打季後賽，如果我們可以辦到，那就是爭取他的最佳計畫。」

天使 楚奧特 Mike Trout

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