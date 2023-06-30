MLB／為大谷讓出17號球衣？大都會名將冷回：不要問了

大谷翔平本季結束後將成為自由球員，豪門球隊道奇和大都會被視為熱門下家。不過大谷如果下季加盟大都會，恐怕無法再穿上「17」號球衣，因為大都會去年已退休傳奇球星赫南德茲（Keith Hernandez）的17號球衣。

赫南德茲目前擔任紐約媒體《SNY》球評，昨天他被主播問，大谷明年是否能穿大都會17號球衣，赫南德茲回應：「他沒辦法。」主播補充說：「只要你同意，他就可以。」赫南德茲冷回：「不要問了。」

事實上，赫南德茲退休到球衣被退休期間，不少球員穿過大都會17號，不過赫南德茲似乎不願意該背號重出江湖，就算是大谷翔平來也沒用。

退休球衣再度出現在球場不常見，今年NFL明星四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）從綠灣包裝工轉戰紐約噴射機隊時，噴射機傳奇四分衛拿瑪斯（Joe Namath）大方禮讓他的12號球衣給羅傑斯，不過羅傑斯最終選擇他大學時期的8號球衣。