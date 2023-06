MLB／克蕭奪第10勝後傳肩膀發炎 但自認不用跳過先發

塞揚強投克蕭(Clayton Kershaw)前日表現精彩,讓洛磯打線一籌莫展,主投6局無失分奪本季第10勝,但今天卻傳出肩膀發炎狀況,讓道奇球迷相當緊張。所幸根據本人說法,傷勢並無大礙。

克蕭前一場先發登板對決落磯,在前五局保持無安打紀錄,雖然於六局即被攻破,卻也未讓對方擴大傷害。該局結束,克蕭不僅一分未失用球數還是精簡的79球,看來大有機會續投,他卻在七局便退場,在休息室觀看,道奇最後也以5:0獲勝。

• Six innings of one-hit baseball.

• First NL pitcher to 10 wins.

• Lowers June ERA to 1.09.



Clayton Kershaw, that is all. pic.twitter.com/9OqupXzkwt