MLB／傳薛則願放棄不可交易條款 今再度和裁判起爭執

休賽季重金補強的大都會本季戰績慘淡，據消息指出，如果大都會下半季還是無法振作，塞揚強投薛則（Max Scherzer）可能會同意透過交易離隊。

據官網記者狄柯摩（Anthony DiComo）先前報導，薛則可能放棄不可交易條款，被送往有競爭力的球隊；大都會則願意負擔薛則大部分薪資，從交易中獲得優質新秀。

這消息被各家外媒引用報導，狄柯摩稍早在推特發文強調，薛則不是「絕對」願意放棄不可交易條款，他現在首要任務仍是幫大都會贏球。

薛則今天面對釀酒人繳出6局失2分好投，但大都會仍以2：3輸球。薛則在比賽中又和裁判起爭執，外界以為又和「抹油」有關。薛則賽後解釋，他和裁判在討論PitchCom的使用方法。

Max Scherzer had a lengthy chat with the umpire as he was checked for sticky stuff pic.twitter.com/jlwf0uSHfE — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2023年6月30日

大都會目前戰績36勝45敗，距離國聯東區龍頭勇士17.5場勝差，外卡第3名的巨人9場勝差。大都會老闆柯恩（Steve Cohen）昨天召開記者會表示：「球季還沒有結束，我要管理團隊為一切可能做好準備。如果我們沒進步，交易大限前就要有所決定。」