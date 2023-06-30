MLB／大谷狙擊滑球開轟 天使教頭：他之前還覺得難打…

天使隊今天以7：9不敵白襪隊，大谷翔平9局下敲出兩分砲、本季第29轟，單月敲出14轟破天使隊史紀錄，總教練尼文（Phil Nevin）大讚：「他每天都以各種紀錄令你驚嘆不已。」這一轟是狙擊滑球，更令尼文印象深刻。

大谷此役3打數敲出1安打、吞下2K，另靠兩次保送上壘，9局下的兩分砲短暫帶起天使反撲氣燄，終場仍以2分差輸球，兩軍在4連戰各取2勝。

天使隊史單月最多轟紀錄原為多人共同保持的13轟，其中包括大谷2021年6月、楚奧特2019年7月、普荷斯（Albert Pujols）2015年6月，而他在今天敲出6月的第14轟後，這項紀錄成為大谷獨有。

尼文表示，大谷總是不斷帶來各項紀錄，「他就是這麼才華洋溢，看他的比賽真的很有意思。」

尼文進一步指出，大谷今天狙擊白襪投手葛拉夫曼（Kendall Graveman）的滑球，而這是他在不久前還感到棘手的球路，「我們之前聊過，他在幾周前或1個月前對球路有點困擾，但他持續在理解、研究投手對他的策略。」

隊友楚奧特（Mike Trout）也為大谷充滿驚歎號的6月折服，「真的是不可思議的一個月，我不覺得我看過像這樣的表現，以後可能也不會見到，而我在第一排的位置欣賞這一切，真的太特別了。」