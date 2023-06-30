MLB／家鄉西雅圖辦明星賽 台美混血卡洛爾新秀身分入選先發

大聯盟7月12日將在西雅圖舉辦明星賽，今公布明星賽先發陣容，天使隊大谷翔平和楚奧特（Mike Trout）都入選，響尾蛇台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）和遊騎兵容恩（Josh Jung）則以新秀身分首次入選。

卡洛爾去年只出賽32場，因此保有新人王資格。他本季出賽79場，打擊率2成90，共17支全壘打、44打點，有機會拿下新人王，但他今天因肩膀傷勢退場。卡洛爾以新人野手身份參加明星賽創隊史紀錄，值得一提的是，卡洛爾出生於西雅圖，因此被視為家鄉英雄。

遊騎兵容恩也以新秀身分入選，他本季出賽78場，繳出打擊率2成74、16支全壘打、48分點的成績，遊騎兵全隊4人入選先發是大聯盟30隊最多。

These rookies are making #AllStarGame history! 🌟 pic.twitter.com/X1DKV9FUg5 — MLB (@MLB) 2023年6月30日

大聯盟公布兩聯盟明星賽先發名單。 截圖自大聯盟官方推特

國聯明星賽先發名單：

一壘手：佛里曼（Freddie Freeman，道奇）

二壘手：阿拉斯（Luis Arraez，馬林魚）

游擊手：阿西亞（Orlando Arcia，勇士）

三壘手：亞瑞納多（Nolan Arenado，紅雀）

捕手：墨菲（Sean Murphy，勇士）

指定打擊：馬丁尼茲（J.D. Martinez，道奇）

外野手：亞古納（勇士）、貝茲（Mookie Betts，道奇）、卡洛爾（響尾蛇）

美聯明星賽先發名單：

一壘手：狄亞茲（Yandy Diaz，光芒）

二壘手：塞米恩（Marcus Semien，遊騎兵）

游擊手：席格（Corey Seager，遊騎兵）

三壘手：榮恩（Josh Jung，遊騎兵）

捕手：海姆（Jonah Heim，遊騎兵）

指定打擊：大谷翔平（天使）

外野手：楚奧特（Mike Trout，天使）、阿羅薩雷納（Randy Arozarena，光芒）、賈吉（Aaron Judge，洋基）