MLB／家鄉西雅圖辦明星賽 台美混血卡洛爾新秀身分入選先發
大聯盟7月12日將在西雅圖舉辦明星賽，今公布明星賽先發陣容，天使隊大谷翔平和楚奧特（Mike Trout）都入選，響尾蛇台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）和遊騎兵容恩（Josh Jung）則以新秀身分首次入選。
卡洛爾去年只出賽32場，因此保有新人王資格。他本季出賽79場，打擊率2成90，共17支全壘打、44打點，有機會拿下新人王，但他今天因肩膀傷勢退場。卡洛爾以新人野手身份參加明星賽創隊史紀錄，值得一提的是，卡洛爾出生於西雅圖，因此被視為家鄉英雄。
遊騎兵容恩也以新秀身分入選，他本季出賽78場，繳出打擊率2成74、16支全壘打、48分點的成績，遊騎兵全隊4人入選先發是大聯盟30隊最多。
國聯明星賽先發名單：
一壘手：佛里曼（Freddie Freeman，道奇）
二壘手：阿拉斯（Luis Arraez，馬林魚）
游擊手：阿西亞（Orlando Arcia，勇士）
三壘手：亞瑞納多（Nolan Arenado，紅雀）
捕手：墨菲（Sean Murphy，勇士）
指定打擊：馬丁尼茲（J.D. Martinez，道奇）
外野手：亞古納（勇士）、貝茲（Mookie Betts，道奇）、卡洛爾（響尾蛇）
美聯明星賽先發名單：
一壘手：狄亞茲（Yandy Diaz，光芒）
二壘手：塞米恩（Marcus Semien，遊騎兵）
游擊手：席格（Corey Seager，遊騎兵）
三壘手：榮恩（Josh Jung，遊騎兵）
捕手：海姆（Jonah Heim，遊騎兵）
指定打擊：大谷翔平（天使）
外野手：楚奧特（Mike Trout，天使）、阿羅薩雷納（Randy Arozarena，光芒）、賈吉（Aaron Judge，洋基）
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