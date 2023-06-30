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MLB／2好球後催一下…光芒投手跌倒飆K尷尬笑了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
光芒隊奇里諾斯今天假中繼、真先發6局失1分奪勝。美聯社
光芒隊奇里諾斯今天假中繼、真先發6局失1分奪勝。美聯社

光芒隊今天以6：1擊敗響尾蛇隊，奇里諾斯（Yonny Chirinos）假中繼、真先發6局失1分奪勝，還自帶喜劇效果，第5局跌倒飆K，逗笑一票隊友。

光芒此役由利特爾（Zack Littell）擔任假先發，投2局無失分、送出3K後，由奇里諾斯接手投球，有趣畫面發生在5局下、兩出局時面對湯瑪斯（Alek Thomas）打席，球數2好1壞時，奇里諾斯投出94哩的伸卡球、個人單場最快的一球，出手後，左腳落地瞬間滑了一下，整個人跌在地上。

這球根據K-zone顯示太過內角、並未進入好球帶，但主審做出好球判決，湯瑪斯遭到三振，奇里諾斯起身後拍拍身上的沙土，臉上是掩不住的尷尬笑容。

「這常常發生啦！」奇里諾斯表示，通常投手在取得2好球後，會想在下1球上施加更多力量，這並不是他第一次投到跌倒，「隊友全都在笑，但這就是比賽的一部分，我在當下只是試著保持專注。」

光芒 湯瑪斯

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