MLB／175公分貝茲參戰全壘打大賽 老媽冷回：不是養你來墊底

大聯盟今天公布全明星賽先發名單，也增加兩人決定收下全壘打大賽的戰帖，藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、道奇隊貝茲（Mookie Betts）報數，加入「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）的行列，目前共3人決定參戰。

身高175公分、體重82公斤的貝茲，體型放在全壘打大賽中是罕見的迷你，決定參賽全因太太推一把，「她說，你一定要試試看。這應該是我唯一還沒挑戰過的事，所以我想參加，好好玩、看看會發生什麼事。」

他在決定參賽後也打了電話給媽媽，給兒子的叮囑是「不要墊底」。

貝茲笑說：「我身高5呎9吋、體重170磅（官網登錄180磅），我不覺得有太多像我這種身材的球員贏過全壘打大賽，當我告訴我媽時，她感覺不是太興奮，只說了『我不是養育你來當墊底的，所以目標就是不要墊底』，我想她是絕對不想看自己兒子輸啦。」

貝茲的長程砲火絕對不容小覷，生涯累積233轟，去年以35轟寫下個人單季新高，本季也已敲了20轟，道奇隊教頭羅伯茲（Dave Roberts）也力挺他參賽，「我覺得這對球迷、對他來說都會很棒。」