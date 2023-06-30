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MLB／6月狂谷！大谷單月14轟 雙破天使、日籍球員紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平再度解鎖新紀錄，今天在9局下敲出兩分砲，本季第29轟出爐。 美聯社
大谷翔平再度解鎖新紀錄，今天在9局下敲出兩分砲，本季第29轟出爐。 美聯社

大谷翔平再度解鎖新紀錄，今天在9局下敲出兩分砲，本季第29轟出爐，他在6月炸裂14轟打破天使隊史單月紀錄，也將日籍球員單月最多轟紀錄推向新境界。

天使今天以7：9不敵白襪隊，在這波4連戰各取2勝。大谷此役擔任先發第3棒、指定打擊，3打數敲出1安打，另有1次故意四壞和1次四壞保送上壘。

大谷前兩打席都揮空遭到三振，第4局在兩出局後由楚奧特（Mike Trout）先敲二壘打，白襪選擇故意保送大谷，面對下一棒朱力（Brandon Drury），飆K化解得點圈有人危機。

大谷在第7局再獲保送，天使以5：9進入9局下，同樣在兩出局後由楚奧特敲安上壘，白襪投手葛拉夫曼（Kendall Graveman）選擇對決，在球數領先2好1壞領先的情況下，86.9哩的滑球被大谷咬中掃出中外野牆外。

過去天使單月最多轟紀錄為多人保持的13轟，其中包括大谷2021年6月、楚奧特2019年7月、普荷斯（Albert Pujols）2015年6月，大谷的6月第14轟改寫隊史紀錄；日籍球員單月最多轟則是由他自己和松井秀喜共同保持的13轟，大谷這一轟也一併獨享紀錄寶座。

天使 楚奧特 白襪

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