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MLB／強襲球差點打中前隊友 有禮貌的大谷只跑3步就道歉
大谷翔平今天再度上演3安猛打賞，他在第8局擊出強勁平飛球，差點打中白襪投手米道頓（Keynan Middleton），大谷再度展現有禮貌的一面，才跑3步就用手勢向對手致歉。
大谷翔平第8局鎖定米道頓一顆95.9英里的偏高速球，敲出中外野方向一壘安打，這球擊球初速102.2英里，還好米道頓閃得快，沒有被球擊中。
大谷打擊後跑了三步，就比出致歉手勢，隨後白襪捕手查維拉（Seby Zavala）也趕緊上前關心。米道頓接著繼續投球，最終失掉1分，完成第8局投球任務。
米道頓2017年到2020年期間曾效力天使，和大谷當了3年隊友。近年陸續效力水手、響尾蛇及白襪，今年出賽29場，防禦率僅2.33。
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