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MLB／兩天前至親剛過世 洋基赫曼用完全比賽向叔叔致敬

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
隊友慶祝赫曼完全比賽。 美聯社
隊友慶祝赫曼完全比賽。 美聯社

洋基投手赫曼（Domingo German）今天在出戰運動家隊的比賽中，完成大聯盟史上第24次、洋基隊史第4次的完全比賽，賽後他難掩激動情緒表示，在兩天前才剛遭逢叔叔去世的噩耗，這場比賽也將是他對於叔叔的致敬，也相信叔叔此刻正在天上看著他。

赫曼在今天出戰運動家的比賽中先發登板主投9局，未讓運動家任何一名球員站上壘包，並送出9次三振，完成聯盟相隔11年來第一場完全比賽，也是大聯盟史上第3位投出完全比賽的非美籍選手，前兩位分別為委內瑞拉的赫南德茲（Felix Hernandez）與尼加拉瓜的馬丁尼茲（Dennis Martinez）。

赫曼更是史上第一位在前一場登板失分達到雙位數，但卻在下一場比賽投出完全比賽的投手，對於寫下這個歷史性的紀錄，他說：「我真的太興奮了，當你想到棒球生涯中層完成一些獨特的東西，尤其是沒有人有太多機會投出一場完全比賽時，這將讓我永生難忘。」

赫曼5月才因在投手丘上使用非法黏性物質遭到驅逐出場，並被聯盟追加禁賽10場，不過今天第9局他在1萬2479名球迷起身見證下，順利解決運動家最後3名打者，並在賽後享受球迷與隊友為他歡呼，他說：「最後一局真的感覺很不一樣，我從沒有過這樣的壓力，我腦中一直在想著自己要執行些什麼，但同時又不想錯過它，壓力很大，但收穫也很大。」

除了感謝大家對於他的支持外，赫曼賽後也透露，今天整場比賽自己的叔叔也都在「陪著他」，「很不幸的，我的叔叔在兩天前過世了，我昨天哭了很多次，但今天我感受到他整場都跟我在一起，我一直在想著他，這場比賽是對他的致敬，他一定很高興。他一直都是為我們家庭帶來歡樂的人，我相信他現在也正在天上看著我。」

運動家 洋基 大聯盟

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