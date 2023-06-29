MLB／大谷翔平連2天猛打賞 但痛失打點王寶座

大谷翔平今天再度繳出3安猛打賞，包含本季第5支三壘安打，但白襪打線今天火力全開，前5局就灌進9分，終場以11：5大勝天使。

大谷翔平首局就擊出三壘安打，這是他本季第5支，並列全大聯盟第1。隨後楚奧特也補上一支三壘安打，大谷跑回本壘得到天使第1分。大谷接下來2個打席都被三振，8局下敲出安打上壘，靠著隊友保送加安打跑回本壘。9局下大谷在2出局敲出內野安打，天使攻占滿壘，但最終沒得到分數，吞下敗仗。

總計大谷翔平5打數3安打，跑回2分，沒有打點進帳，賽後打擊率3成09，整體攻擊指數（OPS）1.048。大谷多項數據仍是大聯盟第1，遊騎兵強打賈西亞（Adolis Garcia）今面對老虎隊單場3分打點，以賽季66分打點反超大谷的64分，暫居打點王寶座。

白襪今天上演煙火秀，全隊共敲出4發全壘打，先發投手吉歐利托（Lucas Giolito）7局失4分，拿下本季第6勝。他賽後也感謝隊友火力支援，「今晚打線大爆發，太棒了。有這樣的分數支援會讓你投起球來更簡單。」