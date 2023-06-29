MLB／稱棒球之神不如大谷翔平 前白襪教頭：貝比魯斯肚子大

大谷翔平昨天主投6.1局失1分，狂飆10K，打擊部分則上演單場雙響砲，幫助天使隊以4：2擊退白襪隊。前白襪總教練吉恩（Ozzie Guillen）受訪時表示，貝比魯斯（Babe Ruth）比不上大谷。

吉恩昨天在一檔節目中表示，大谷做的事情很驚人，別把他和貝比魯斯相比，兩人差太多。他進一步解釋，「貝比魯斯打球時沒有現在的98英里、99英里速球出現，而且貝比魯斯肚子很大，穿不下球衣，就像是肚子裡有嬰兒，而且他跑不動，還很愛喝酒。」

白襪目前戰績34勝47敗，距離季後賽相當遙遠，吉恩也批評白襪的表現，認為他們根本不在乎贏球。

吉恩曾在2004年至2011年期間執教白襪，2012年則到馬林魚隊執教。他2005年帶領白襪奪下世界大賽冠軍，執教生涯12季戰績747勝710敗。