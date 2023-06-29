快訊

解密國軍獎勳章 國光勳章超稀有、殉職飛官為何都追贈忠勇勳章？

輝達警告：若美國禁止AI出口中國大陸 將永久喪失龐大商機

去年空降花蓮挨批「選輸就落跑」…賴清德子弟兵Kolas今捲不倫戀 恐衝擊全國選情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／指甲斷裂無大礙 大谷翔平下次登板日有兩方案

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
投手大谷昨天因指甲斷裂退場。 美聯社
投手大谷昨天因指甲斷裂退場。 美聯社

「二刀流」好手大谷翔平昨天因為指甲斷裂提早退場，賽後提及「還不確定下場先發日期」，天使隊總教練尼文（Phil Nevin）今天給出2個日期，預定7月4日（台灣時間）先發，或是晚幾天的7月6日，對手都是教士隊。

大谷翔平昨天面對白襪隊投出6.1局失1分10K的成績，加上自己雙響砲，拿下本季第7勝，然而退場前有防護員上來觀察，賽後他也自己透露，比賽開始指甲就有點裂開，隨著過程越來越嚴重，在還沒出現影響前下場休息。

大谷翔平今天對戰白襪隊還是擔任第2棒、指定打擊，教頭尼文賽前受訪時表示，觀察大谷今天的狀況，「我相信不會影響到下次先發，明星賽之前還會讓他再登板一次。」

天使隊預計讓大谷翔平正常投1休5，所以時間會落在7月4日對教士隊三連戰的第一場，不過尼文也表示：「為了保險起見，也有可能順延幾天，目前預定是這樣，但如果為求完美，也可能改在周三（台灣時間7月6日）先發。」

大谷翔平 天使 教士

延伸閱讀

MLB／大谷翔平寫五大史詩紀錄 逼得數據專家不斷更新

MLB／大谷翔平10K+雙響砲收下第7勝 續居打擊雙冠王

MLB／大谷翔平開轟 水原一平當「影武者」好評更勝本尊

MLB／給自己援護！大谷翔平敲第27轟 第4次二刀流開砲

相關新聞

MLB／大都會戰績差老闆不隨便抓戰犯 暗示會有交易但力保教頭

紐約大都會團隊薪資傲視美國職棒大聯盟，本季戰績卻不如預期。老闆柯恩今天坦言沮喪，以「糟糕」形容戰績，暗示交易大限前可能有...

MLB／大谷翔平慶祝動作模仿孫興慜？韓媒報導引發熱議

大谷翔平昨天先發狂飆10K，還敲出單場雙響砲，徹底展現「二刀流」威力。大谷開轟後的慶祝動作也成為球迷焦點，有韓媒認為一個動作「模仿」南韓足球巨星孫興慜。 大谷7局下轟出單場第2支全壘打後，回到休

MLB／指甲斷裂無大礙 大谷翔平下次登板日有兩方案

「二刀流」好手大谷翔平昨天因為指甲斷裂提早退場，賽後提及「還不確定下場先發日期」，天使隊總教練尼文（Phil Nevin...

MLB／打者翔平正在最佳狀態 投手大谷指甲斷裂留隱憂

大谷翔平昨天幾乎一人決定比賽走向，或說「兩人」。投手大谷先發6.1局飆10次三振，加上打者翔平單場雙響砲，率領天使隊以4...

MLB／讓水原一平戴武士帽 大谷賽後竟給負評：沒戴好很掃興

大谷翔平今天雙刀出竅，除了在投手丘上6.1局飆出10K壓制對手，打擊也是3支3且單場雙響。有趣的是他在第一轟後因急著準備投球，將慶祝用的武士頭盔交給翻譯水原一平，結果水原戴上頭盔當起「影武者」接受現場

MLB／大谷到底多厲害？白襪將帥談二刀流怪物嘆為觀止

天使隊巨星大谷翔平今天徹底展現「二刀流」威力，不但6.1局優質先發狂飆10K，而且3支3、轟出雙響砲，以4：2擊白襪隊，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦