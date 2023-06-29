MLB／指甲斷裂無大礙 大谷翔平下次登板日有兩方案

「二刀流」好手大谷翔平昨天因為指甲斷裂提早退場，賽後提及「還不確定下場先發日期」，天使隊總教練尼文（Phil Nevin）今天給出2個日期，預定7月4日（台灣時間）先發，或是晚幾天的7月6日，對手都是教士隊。

大谷翔平昨天面對白襪隊投出6.1局失1分10K的成績，加上自己雙響砲，拿下本季第7勝，然而退場前有防護員上來觀察，賽後他也自己透露，比賽開始指甲就有點裂開，隨著過程越來越嚴重，在還沒出現影響前下場休息。

大谷翔平今天對戰白襪隊還是擔任第2棒、指定打擊，教頭尼文賽前受訪時表示，觀察大谷今天的狀況，「我相信不會影響到下次先發，明星賽之前還會讓他再登板一次。」

天使隊預計讓大谷翔平正常投1休5，所以時間會落在7月4日對教士隊三連戰的第一場，不過尼文也表示：「為了保險起見，也有可能順延幾天，目前預定是這樣，但如果為求完美，也可能改在周三（台灣時間7月6日）先發。」