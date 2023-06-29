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MLB／大谷翔平慶祝動作模仿孫興慜？韓媒報導引發熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平用雙手做出「正方形拍照」手勢。。 截圖自影片
大谷翔平用雙手做出「正方形拍照」手勢。。 截圖自影片

大谷翔平昨天先發狂飆10K，還敲出單場雙響砲，徹底展現「二刀流」威力。大谷開轟後的慶祝動作也成為球迷焦點，有韓媒認為一個動作「模仿」南韓足球巨星孫興慜。

大谷7局下轟出單場第2支全壘打後，回到休息室和隊友慶祝，隨後隊友幫他拿著武士頭盔，大谷用雙手做出「正方形拍照」手勢。

沒想到這個動作引發韓媒關注，因為孫興慜進球後，也會做出正方形拍照手勢。《體育韓國》撰文表示，「大谷擊出全壘打，模仿孫興慜的慶祝儀式？」這議題在南韓引發熱烈討論。

孫興慜進球後的招牌動作會做出正方形拍照手勢。 美聯社
孫興慜進球後的招牌動作會做出正方形拍照手勢。 美聯社

《體育韓國》認為，「不確定大谷是否因為孫興慜才這樣做，拍照慶祝動作很常見，也許有相似的地方，但要說抄襲不太合理。亞洲史上最好的足球選手和棒球選手，因類似的慶祝儀式被討論，這很有趣。」

這則新聞也被日本媒體轉發，日本網友不以為然表示，「棒球迷大多不認識孫興慜，大谷可能也是」、「我不認為大谷認識他」、「這不是世界上很多人在做的動作？」、「請不要扯到大谷 謝謝」。

大谷翔平

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