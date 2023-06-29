MLB／大都會戰績差老闆不隨便抓戰犯 暗示會有交易但力保教頭

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中央社／ 紐約28日專電
紐約大都會團隊薪資傲視美國職棒大聯盟，本季戰績卻不如預期，老闆柯恩親自招開記者會釋疑。 路透社
紐約大都會團隊薪資傲視美國職棒大聯盟，本季戰績卻不如預期，老闆柯恩親自招開記者會釋疑。 路透社

紐約大都會團隊薪資傲視美國職棒大聯盟，本季戰績卻不如預期。老闆柯恩今天坦言沮喪，以「糟糕」形容戰績，暗示交易大限前可能有操作，但季中不會撤換總教練蕭瓦特。

大都會本季團隊薪資加豪華稅接近5億美元，刷新大聯盟紀錄。但賽季接近一半，大都會狀態持續低迷，戰績36勝43敗，與分區首位亞特蘭大勇士有16.5場勝差，打進季後賽機會渺茫。季初滿懷期待的球迷大失所望，大都會是否在交易大限成為「賣家」也成為熱門話題。

柯恩（Steve Cohen）在大都會前景充滿變數時出面，成為大聯盟極少數在季中出席記者會的球團老闆。

柯恩坦言大都會狀態令人沮喪，開季之初沒有料到現在戰績會是這樣，但現況就是如此。他對球員仍有信心，希望球隊早日擺脫困境，畢竟爭奪季後賽外卡所剩時間無多。

柯恩說：「球季還沒有結束，我要管理團隊為一切可能做好準備。如果我們沒進步，交易大限前就要有所決定。」

截至今天賽前，大都會戰績在國家聯盟東區排名第4，與最後一張外卡名額有8.5場勝差。根據棒球數據分析網站FanGraphs，大都會本季打進季後賽的機率僅13.1%。

柯恩雖不滿意球隊表現，卻反對季中貿然改組球隊高層。被問及大都會總管艾普勒（Billy Eppler）與總教練蕭瓦特（Buck Showalter）是否會做滿整季，柯恩斬釘截鐵回答：「肯定會。」

至於戰績如沒起色，是否考慮換走大聯盟平均年薪最高但略顯老態的王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）或薛則（Max Scherzer），柯恩說：「他們是很棒的投手，我們延攬他們是有理由的。我不想提這話題，沒什麼好說的，況且他們也有合約在身。」

柯恩以經營避險基金致富，2020年賽季結束後買下大都會，入主後不斷以高薪網羅大咖自由球員，以期實現3至5年內拿下世界大賽冠軍的夢想。

被問到這項目標是否還實際，柯恩說，只要打進季後賽，一切都有可能。贏得世界大賽非常難，他的目標是讓球隊處於「好事會發生」的位置，入主球隊後從教練、科技層面改造農場系統，加強培養人才，「這需要耐心，我願意花錢填補缺口」。

柯恩強調不宜隨便抓戰犯，並說：「我願意負責，我是球隊老闆，總而言之，我們打得沒有去年好。」

大都會去年例行賽季101勝，6年來首度打進季後賽，但在國聯外卡系列賽敗給聖地牙哥教士，提前放寒假。本季大都會多位主力球員表現欠佳，投打時常無法同場發揮，終結者狄亞茲（Edwin Diaz）因傷整季報銷也導致牛棚戰力吃緊。

柯恩說：「我是現實主義者，現在是6月28日，交易大限是8月1日。還有一個多月，我們得急起直追了。」

大都會 大聯盟 世界大賽

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