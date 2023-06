MLB／讓水原一平戴武士帽 大谷賽後竟給負評：沒戴好很掃興

大谷翔平今天雙刀出竅,除了在投手丘上6.1局飆出10K壓制對手,打擊也是3支3且單場雙響。有趣的是他在第一轟後因急著準備投球,將慶祝用的武士頭盔交給翻譯水原一平,結果水原戴上頭盔當起「影武者」接受現場球迷歡呼,且網路上獲得的迴響比大谷開轟還高,賽後大谷還開玩笑地給了負評。

亟欲穩固美聯全壘打王龍頭的大谷,今天在一局下便「趕進度」,相中一計約152公里的紅中速球,直接將球扛向右外野,形成本季第27轟。若是一般情況,回到休息室的大谷理應戴上武士帽,接受隊友喝采。不過,由於今天的他得趕緊準備下局投球,使得隊友只好另尋他人代替,在旁的水原便成了最佳人選。

當攝影機將畫面帶到天使休息室時,只見水原在球員簇擁下,左手抱著武士帽走向鏡頭,隨即將其戴上,化身隊內加上大谷在內,唯二正統的「日本武士」。天使官方推特隨後也將相關照片上傳,並寫道,「這是我們有史以來,在推特上最愛的照片。」

this is our favorite post in the history of twitter dot com#GoHalos pic.twitter.com/WUOzFcFJzv