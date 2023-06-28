MLB／讓水原一平戴武士帽 大谷賽後竟給負評：沒戴好很掃興

大谷翔平今天雙刀出竅，除了在投手丘上6.1局飆出10K壓制對手，打擊也是3支3且單場雙響。有趣的是他在第一轟後因急著準備投球，將慶祝用的武士頭盔交給翻譯水原一平，結果水原戴上頭盔當起「影武者」接受現場球迷歡呼，且網路上獲得的迴響比大谷開轟還高，賽後大谷還開玩笑地給了負評。

亟欲穩固美聯全壘打王龍頭的大谷，今天在一局下便「趕進度」，相中一計約152公里的紅中速球，直接將球扛向右外野，形成本季第27轟。若是一般情況，回到休息室的大谷理應戴上武士帽，接受隊友喝采。不過，由於今天的他得趕緊準備下局投球，使得隊友只好另尋他人代替，在旁的水原便成了最佳人選。

當攝影機將畫面帶到天使休息室時，只見水原在球員簇擁下，左手抱著武士帽走向鏡頭，隨即將其戴上，化身隊內加上大谷在內，唯二正統的「日本武士」。天使官方推特隨後也將相關照片上傳，並寫道，「這是我們有史以來，在推特上最愛的照片。」

this is our favorite post in the history of twitter dot com#GoHalos pic.twitter.com/WUOzFcFJzv — Los Angeles Angels (@Angels) June 28, 2023

水原一平今日代替大谷翔平戴上武士帽。 截自天使官方推特 賽後，當記者詢問大谷，是否有看到水原戴帽的畫面時，他開起了玩笑，「他沒有把帽子戴好，所以我覺得看起來有點掃興。」讓在旁翻譯的水原只能跟著苦笑。

Shohei on Ippei's Kabuto performance

"He didn' have a good vibe"

一平さんの兜パフォについて

"ノリが悪いｗ"pic.twitter.com/VHl4B0mfuM — 🦄 (@Oho_sy0Z265a6o) June 28, 2023

或許是想示範如何正確戴帽給水原看，大谷在七局下又將全壘打推至28支，成了本日第二位拿起頭盔的日本武士。