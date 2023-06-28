MLB／道奇馬丁尼茲生涯300轟達陣 克蕭6局好投奪第10勝

道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）今天面對洛磯繳出6局無失分好投，加上重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）單場雙響砲，生涯300轟達陣，助道奇以5：0完封洛磯。

克蕭前4局沒讓任何打者上壘，直到5局下才投出保送，但下一棒打者立刻擊出雙殺打，形成15上15下。6局下洛磯隊道爾（Brenton Doyle）敲出安打，打破完全比賽。不過道爾遭到克蕭牽制出局，形成另類的18上18下。

克蕭7局下沒有續投，本場用79球完成6局，只被敲1支安打，投出2次三振、1次保送，防禦率降到2.55。道奇打線則在前6局就攻進5分，幫助克蕭收下本季第10勝，重砲馬丁尼茲單場雙響砲，貢獻3分打點，生涯300轟達陣。

馬丁尼茲賽後談到達成300轟，「我感覺到被祝福。從我生涯初期到被太空人釋出，後來在老虎得到機會，我從未想過這件事。」