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MLB／大谷擔任投手更會打擊 大聯盟FB：我們正在見證偉大
大谷翔平今年二刀流表現再度進化，他今天主投6.1局送出10K只失1分，奪下本季第7勝。打擊部分更繳出單場雙響砲、3安猛打賞的傑出表現，大聯盟官方FB今發文分享他的數據並寫道：「我們正在見證偉大。」
大谷本季經常同時在投球和打擊上有好表現，今天在7局上吞下自責分，馬上在7局下開轟討回來。大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，當大谷先發投球時，他在打擊區的打擊率4成07，整體攻擊指數（OPS）高達1.280。這是自1901年以來，球員擔任先發投手並同時做為打者的最高OPS（至少60個打席），不過打擊率只排第2，低於1925年強森（Walter Joshnson）的4成40。
大聯盟官方FB發文指出，大谷本季作為打者，打擊率3成04、OPS高達1.040；作為投手被打擊率只有1成80，對手面對他的OPS僅0.600。大聯盟在臉書上寫道：「我們正在見證偉大。」
目前大谷翔平在全壘打、打點、OPS、長打率、被對手打擊率領先全大聯盟。天使隊目前44勝37敗，落後美聯西區龍頭遊騎兵5場勝差、暫居美聯外卡第3名。
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