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MLB／洋基死屍打線不敵爐主運動家 總仔布恩：不會因此沮喪
洋基今天起將和聯盟爐主運動家展開3連戰，原以為是戰績大進補的機會，打線卻再度沉睡，整場只靠老將唐納森（Josh Donaldson）的陽春砲攻下一分，終場以1：2不敵運動家。
洋基新秀布里托（Jhony Brito）今天主投5.2局失掉2分，表現中規中矩。37歲老將唐納森前天拿著球棒進辦公室和教頭布恩聊天後，終於回到先發打線，他也在5局上把布萊克柏恩（Paul Blackburn）的滑球轟出左外野大牆。洋基打線今敲出7支安打比運動家5支還多，但得點圈5打數0安打，種下敗因。
唐納森賽後表示，「我上周感覺有點不太對勁，我做入一些訓練，這種方法感覺很好。」總教練布恩（Aaron Boone）則表示，「希望這會讓他在本周有好表現，但你知道，全隊都必須全力以赴，讓比賽更具攻擊力。」
洋基在賈吉缺陣後，火力貧瘠的狀況加劇，近5戰只攻下11分。布恩賽後表示，「我們有幾位球員正經歷掙扎，但我不會因此沮喪。」
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