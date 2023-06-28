快訊

汐止私幼餵藥案全案簽結…毛髮、處方箋送驗「無檢出」 士檢認無犯罪

瓦格納兵變讓普丁神話破滅！專家：烏俄戰爭邁入終章

調解不成立！五億男母提婚姻無效 痛批夏男不敢出庭

MLB／6月敲13轟有望破日籍球員紀錄 大谷：打擊接近最佳狀態

中央社／ 東京28日綜合外電報導
大谷6月至今敲出13轟追平個人及日籍選手單月最多轟紀錄。 路透社
大谷6月至今敲出13轟追平個人及日籍選手單月最多轟紀錄。 路透社

大谷翔平今天首度在先發主投比賽中敲出雙響砲，穩坐大聯盟全壘打王寶座，6月至今敲出13轟追平個人及日籍選手單月最多轟紀錄，本月還有3次出賽機會，能否打破紀錄受關注。

日媒Sponichi Annex報導，在闖蕩美國職棒大聯盟MLB的日本選手中，松井秀喜曾在2007年7月敲出13支全壘打居冠，洛杉磯天使二刀流球星大谷翔平後來在2021年6月追平松井。

不過，大谷今年6月至今敲出13支全壘打，已追平個人及松井紀錄，眼看本月還有3次出賽機會，讓外界期待大谷能打破日籍選手單月最多轟紀錄。

日刊體育報導，大谷賽後受訪談到目前投打是否處於最佳狀態時說，「打擊面似乎是這樣，狀態很好。我想應該是接近最佳狀態」。

大谷本季至今打擊成績，出賽79場306打數93安打64分打點、全壘打28支、打擊率3成04，另有11次盜壘成功。至於本季投手成績，登板16場拿下7勝3敗，防禦率3.02。

大谷翔平 大聯盟

延伸閱讀

MLB／大谷翔平寫五大史詩紀錄 逼得數據專家不斷更新

MLB／大谷翔平10K+雙響砲收下第7勝 續居打擊雙冠王

MLB／大谷翔平開轟 水原一平當「影武者」好評更勝本尊

MLB／給自己援護！大谷翔平敲第27轟 第4次二刀流開砲

相關新聞

MLB／大谷翔平10K+雙響砲收下第7勝 續居打擊雙冠王

天使隊日籍好手大谷翔平今天投打「二刀流」上陣，投手大谷繳出6.1局10K失1分好投，打者翔平更是單場雙響砲的超狂演出，幫...

MLB／大谷翔平寫五大史詩紀錄 逼得數據專家不斷更新

天使隊「二刀流」好手大谷翔平今天面對白襪隊投出6.1局10K的比賽，做為打者也敲出3安、雙響砲，狂刷數據逼得大聯盟數據專...

MLB／大谷對白襪見一次打一次 本季5戰打7安狂夯6轟

大谷翔平打白襪隊真的有一套，今天首局砲轟寇佩克（Michael Kopech），右外野418呎陽春砲攻下全場第1分，成為...

MLB／單場雙響砲、飆10K不只大谷 邦賈納、葛蘭基也創奇蹟

天使隊「二刀流」大谷翔平今天在洛杉磯主場締造驚人紀錄，成為美聯近60年首位單場雙響砲、飆出10次三振的球員，也是大聯盟史...

MLB／洋基死屍打線不敵爐主運動家 總仔布恩：不會因此沮喪

洋基今天起將和聯盟爐主運動家展開3連戰，原以為是戰績大進補的機會，打線卻再度沉睡，整場只靠老將唐納森（Josh Donaldson）的陽春砲攻下一分，終場以1：2不敵運動家。 洋基新秀布里托（J

MLB／6月敲13轟有望破日籍球員紀錄 大谷：打擊接近最佳狀態

大谷翔平今天首度在先發主投比賽中敲出雙響砲，穩坐大聯盟全壘打王寶座，6月至今敲出13轟追平個人及日籍選手單月最多轟紀錄，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦