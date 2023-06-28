MLB／6月敲13轟有望破日籍球員紀錄 大谷：打擊接近最佳狀態

大谷翔平今天首度在先發主投比賽中敲出雙響砲，穩坐大聯盟全壘打王寶座，6月至今敲出13轟追平個人及日籍選手單月最多轟紀錄，本月還有3次出賽機會，能否打破紀錄受關注。

日媒Sponichi Annex報導，在闖蕩美國職棒大聯盟MLB的日本選手中，松井秀喜曾在2007年7月敲出13支全壘打居冠，洛杉磯天使二刀流球星大谷翔平後來在2021年6月追平松井。

不過，大谷今年6月至今敲出13支全壘打，已追平個人及松井紀錄，眼看本月還有3次出賽機會，讓外界期待大谷能打破日籍選手單月最多轟紀錄。

日刊體育報導，大谷賽後受訪談到目前投打是否處於最佳狀態時說，「打擊面似乎是這樣，狀態很好。我想應該是接近最佳狀態」。

大谷本季至今打擊成績，出賽79場306打數93安打64分打點、全壘打28支、打擊率3成04，另有11次盜壘成功。至於本季投手成績，登板16場拿下7勝3敗，防禦率3.02。