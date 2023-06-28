快訊

陳建州、范范聲明求償1千萬、刊登道歉啟事 大牙經紀公司回應了

考古發現「披薩祖先」！龐貝古城千年披薩 上面還有水果

陳建州黑歷史被翻出 昔遊戲吻上Selina疑伸舌頭讓她崩潰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／單場雙響砲、飆10K不只大谷 邦賈納、葛蘭基也創奇蹟

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
成為美聯近60年首位單場雙響砲、飆出10次三振的球員，也是大聯盟史上第6人。 美聯社
成為美聯近60年首位單場雙響砲、飆出10次三振的球員，也是大聯盟史上第6人。 美聯社

天使隊「二刀流」大谷翔平今天在洛杉磯主場締造驚人紀錄，成為美聯近60年首位單場雙響砲、飆出10次三振的球員，也是大聯盟史上第6人，追上皇家隊39歲老將葛蘭基（Zack Greinke）罕見成就。

大谷今天用102球完成6.1局任務，只被揮出4支安打、失1分，不只優質先發奪下本季第7勝，打擊表現更是主宰戰場，3次打數都是安打，包括首局、7局下陽春砲，包辦勝利打點為自己打下勝投。

美聯上次出現單場雙響砲、飆出10次三振是1963年7月31日印地安人隊拉莫斯（Pedro Ramos），苦主正是天使；相隔60年後，大谷再度締造紀錄，在大聯盟全面採用DH制後，未來恐怕很難再出現這種場面。

史上首位單場雙響砲、飆出10K的球員是1961年金鶯隊帕帕斯（Milt Pappas）， 另3人都是國聯，包括1971年費城人隊懷斯（Rick Wise）、2017年巨人隊邦賈納（Madison Bumgarner）、2019年響尾蛇隊葛蘭基。

生涯224勝強投葛蘭基，2019年3月29日對教士隊之戰登板先發，投6局被揮出6支安打，包括兩支全壘打，飆出10次三振，失3分奪勝；他在4局上轟出3分砲逆轉戰局，攻下勝利打點，6局上追加陽春砲，單場4支2、攻下4分打點，充分展現二刀流功力，以8：5奪勝。

大都會隊40歲老將韋蘭德（Justin Verlander）目前246勝，現役投手排名第1，再來就是葛蘭基，本季16場先發投出1勝8敗、防禦率5.31，一共被揮出15支全壘打，6月19日對天使之戰5局上被大谷轟出兩分砲（本季第24轟），本來2：1領先變成2：3，最終吞下敗投，延續至今4連敗。

當時大谷前兩打席掛零、3局下揮空三振，葛蘭基5局下又投曲球，結果被他轟出中右外野兩分砲，天使總教練尼文（Phil Nevin）說：「感覺大谷就是在等那顆曲球。」

天使 大聯盟

延伸閱讀

MLB／大谷對白襪見一次打一次 本季5戰打7安狂夯6轟

MLB／大谷翔平寫五大史詩紀錄 逼得數據專家不斷更新

MLB／曾說神鱒是最偉大球員 席林改口：沒人比大谷更有價值

MLB／大谷三壘打救不了天使 3連戰狂攻32分竟然只拿1勝

相關新聞

MLB／大谷翔平10K+雙響砲收下第7勝 續居打擊雙冠王

天使隊日籍好手大谷翔平今天投打「二刀流」上陣，投手大谷繳出6.1局10K失1分好投，打者翔平更是單場雙響砲的超狂演出，幫...

MLB／大谷翔平寫五大史詩紀錄 逼得數據專家不斷更新

天使隊「二刀流」好手大谷翔平今天面對白襪隊投出6.1局10K的比賽，做為打者也敲出3安、雙響砲，狂刷數據逼得大聯盟數據專...

MLB／大谷對白襪見一次打一次 本季5戰打7安狂夯6轟

大谷翔平打白襪隊真的有一套，今天首局砲轟寇佩克（Michael Kopech），右外野418呎陽春砲攻下全場第1分，成為...

MLB／大谷翔平開轟 水原一平當「影武者」好評更勝本尊

天使隊投打「二刀流」好手大谷翔平今天敲出本季第27轟，然而開轟完後急著準備投球，將慶祝用的武士頭盔交給翻譯水原一平，結果...

MLB／單場雙響砲、飆10K不只大谷 邦賈納、葛蘭基也創奇蹟

天使隊「二刀流」大谷翔平今天在洛杉磯主場締造驚人紀錄，成為美聯近60年首位單場雙響砲、飆出10次三振的球員，也是大聯盟史...

MLB／大都會大撒幣補強沒效 富爸爸要開記者會給罵到飽？

大都會隊近年不斷砸重金補強，團隊薪資傲視全聯盟。不過大都會本季戰績悽慘，今天以7：2擊敗釀酒人隊後，戰績36勝43敗，距離國東龍頭勇士仍有16場勝差。大都會老闆科恩（Steve Cohen）也在推特發

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦