MLB／單場雙響砲、飆10K不只大谷 邦賈納、葛蘭基也創奇蹟

天使隊「二刀流」大谷翔平今天在洛杉磯主場締造驚人紀錄，成為美聯近60年首位單場雙響砲、飆出10次三振的球員，也是大聯盟史上第6人，追上皇家隊39歲老將葛蘭基（Zack Greinke）罕見成就。

大谷今天用102球完成6.1局任務，只被揮出4支安打、失1分，不只優質先發奪下本季第7勝，打擊表現更是主宰戰場，3次打數都是安打，包括首局、7局下陽春砲，包辦勝利打點為自己打下勝投。

Shohei Ohtani's night:

2 HR as a batter

10 Ks as a pitcher. 😱 pic.twitter.com/Bzm0Q3qvKF — MLB (@MLB) 2023年6月28日

美聯上次出現單場雙響砲、飆出10次三振是1963年7月31日印地安人隊拉莫斯（Pedro Ramos），苦主正是天使；相隔60年後，大谷再度締造紀錄，在大聯盟全面採用DH制後，未來恐怕很難再出現這種場面。

史上首位單場雙響砲、飆出10K的球員是1961年金鶯隊帕帕斯（Milt Pappas）， 另3人都是國聯，包括1971年費城人隊懷斯（Rick Wise）、2017年巨人隊邦賈納（Madison Bumgarner）、2019年響尾蛇隊葛蘭基。

生涯224勝強投葛蘭基，2019年3月29日對教士隊之戰登板先發，投6局被揮出6支安打，包括兩支全壘打，飆出10次三振，失3分奪勝；他在4局上轟出3分砲逆轉戰局，攻下勝利打點，6局上追加陽春砲，單場4支2、攻下4分打點，充分展現二刀流功力，以8：5奪勝。

大都會隊40歲老將韋蘭德（Justin Verlander）目前246勝，現役投手排名第1，再來就是葛蘭基，本季16場先發投出1勝8敗、防禦率5.31，一共被揮出15支全壘打，6月19日對天使之戰5局上被大谷轟出兩分砲（本季第24轟），本來2：1領先變成2：3，最終吞下敗投，延續至今4連敗。

當時大谷前兩打席掛零、3局下揮空三振，葛蘭基5局下又投曲球，結果被他轟出中右外野兩分砲，天使總教練尼文（Phil Nevin）說：「感覺大谷就是在等那顆曲球。」